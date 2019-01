Analytik: Ak brexit nebude do eurovolieb, počet poslancov SR sa nemení

V prípade, že Spojené kráľovstvo zostane v Európskej únii, Slovensko bude mať v europarlamente 13 poslancov a Česká republika 21.

Praha/Bratislava 28. januára (TASR) - Ak brexit nenastane do začiatku májových volieb do Európskeho parlamentu, na rozdelení kresiel sa nič nemení a súčasných 750 mandátov plus predseda sa bude prerozdeľovať podľa kľúča, ktorý funguje dnes. Pre TASR to uviedol analytik Ondřej Mocek z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO).



"V prípade brexitu Česká republika zostane na rovnakom počte, ale Slovensko dostane o jedno kreslo navyše, teda 14. Aspoň takto to zatiaľ navrhuje Európsky parlament," potvrdil Mocek, odborník na inštitucionálne aspekty európskej integrácie.



Ak Británia zostane v eurobloku, bude sa musieť zúčastniť v májových voľbách do europarlamentu. Táto situácia nastane vtedy, ak dôjde k odkladu brexitu do začiatku konania týchto volieb alebo k stiahnutiu aktivácie článku 50 Lisabonskej zmluvy, ktorou sa spustil proces odchodu krajiny z EÚ, stanovený na 29. marca.



Podľa analytika ide o dve úplne odlišné situácie. Ak Británia stiahne aktiváciu zmieneného článku, potom je podľa neho otázne, či niekedy z Únie vystúpi. V prípade odloženia termínu odchodu budú hrať Briti rovnakú rolu ako doteraz.



"Oni sú už v podstate pasívni a do debát príliš nevstupujú. To znamená, že síce 73 britských europoslancov tam bude, ale už proaktívne vystupovať nebudú, ani si nemyslím, že by v Európskom parlamente obsadili nejaké podpredsednícke pozície," skonštatoval Mocek. Dodal, že v prípade tohto scenára sa bude čakať, až Británia vystúpi a poslanci sa stiahnu.



Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by sa mala časť zo 73 britských kresiel prerozdeliť medzi 14 krajín. Slovensku má po brexite pripadnúť jedno z britských kresiel. Z novely, ktorú 23. januára schválila vláda, vyplýva, že ak bude Británia na začiatku volebného obdobia 2019-24 členom EÚ, jeden zo zvolených slovenských europoslancov sa až do termínu brexitu neujme svojho mandátu.



Počet poslancov v europarlamente tak klesne zo 751 na 705.