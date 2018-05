ANALYTIK: Exekučná imunita nemocníc môže byť posúdená ako protiústavná

Exekučná imunita platí od apríla, presadil ju zdravotnícky výbor parlamentu pomocou pozmeňovacieho návrhu v zákone o radiačnej ochrane.

Bratislava 10. mája (TASR) - Exekučná imunita, ktorá navyše vylučuje súkromné nemocnice, môže byť posúdená ako protiústavný právny akt. Myslí si to analytik INEKO Dušan Zachar. Ako poukázal, z minulosti už existuje precedens v konaní Ústavného súdu SR v podobných prípadoch. Možné podanie už spomínala opozícia.



"Ministerstvo sa snaží hasiť veľký dlhový požiar, ale zároveň do ohňa prikladá nové a nové polená," povedal Zachar pre TASR s tým, že rokmi tak bude ešte väčší. Nemožnosť veriteľa efektívne si uplatniť svoje pohľadávky označil za deformáciu trhového prostredia.



"Nemotivuje dlžníkov k racionálnemu a efektívnemu hospodáreniu, vzniká tzv. morálny hazard. Týmto prehlbovaním tzv. mäkkých rozpočtových obmedzení sa podporujú neefektívne nemocnice a narastanie dlhov, čo bude iba predlžovať agóniu slovenského zdravotníctva," uviedol analytik.



Exekúcie sú podľa jeho slov štandardné trhové prvky pomáhajúce oddeliť dobre hospodáriace subjekty od stratových a zadlžených, čo má vplyv na správne nastavenie motivácií a udržatelnosť systému. Myslí si, že hrozba exekúcií pomáha udržiavať platobnú disciplínu najmä menších nemocníc na ako-takej úrovni.



"Najväčší nárast dlhu po splatnosti nemocníc za ostatných päť rokov - medziročne o takmer 144 miliónov eur, spolu s pripravovaným oddlžovaním vo výške takmer 600 miliónov eur a exekučnou imunitou, predstavujú asi smrtiaci kokteil pre optimistov, ktorí ešte dúfali, že štát dokáže v budúcnosti svoje zdravotnícke zariadenia viesť ako dobrý hospodár bez tvorby strát a nových dlhov," zhrnul Zachar.



Exekučná imunita platí od apríla, presadil ju zdravotnícky výbor parlamentu pomocou pozmeňovacieho návrhu v zákone o radiačnej ochrane. Podľa ministerstva zdravotníctva je toto opatrenie nevyhnutné na ochranu veriteľov v procese oddlženia nemocníc. Imunitu získali na obdobie do konca roku 2020 okrem štátnych aj tie spadajúce pod samosprávne kraje, obce a neziskové organizácie.



Opatrenie sa nepozdáva opozičnej SaS. Podľa nej je dočasná exekučná imunita pre nemocnice protiústavná. So zvyškom opozície SaS rokuje o tom, že novelu posunú na Ústavný súd SR. Zabránenie exekúcií vychádza z atmosféry oddlžovania, vysvetlil predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS).



Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združení v asociácii SK+MED považujú zavedenie exekučnej imunity za "ďalší nepriateľský krok proti dodávateľom nemocníc". V konečnom dôsledku môže mať podľa asociácie negatívny vplyv na riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom.