Analytik: Pripisovať zlé výsledky nemocníc súkromníkom je nepoctivé

Bratislava 19. mája (TASR) - Pripisovať zlé hospodárenie štátnych nemocníc na vrub súkromníkom je podľa zdravotníckeho analytika Dušana Zachara z INEKO nepoctivá argumentácia, ktorá sa snaží sňať zodpovednosť za tento stav zo štátnych manažérov a politikov a hodiť ju na iných. Reagoval tak na kritiku ziskov súkromníkov v štátnych nemociach od šéfa kabinetu Petra Pellegriniho (Smer-SD).



"Vyjadrenia premiéra sú veľmi zjednodušujúce, s nádychom ideologického populizmu v duchu zlí, bohatí súkromníci, na ktorých doplácajú štátne zariadenia," povedal Zachar pre TASR. Pripomína, že existujú viaceré štátne nemocnice, ktoré majú svoje CT a MR prístroje i laboratóriá, a aj tak generujú obrovské straty a dlhy. "Na druhej strane tu máme napríklad štátnu Fakultnú nemocnicu Nitra, ktorá hospodári so ziskom, nemá dlhy a má vo svojich priestoroch súkromného poskytovateľa zobrazovacej diagnostiky," doplnil.



Poukázal tiež na to, že v ostatnom období navyše ministerstvo v spolupráci so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou znížili jednotkové ceny za tieto vyšetrenia. Tým by sa mali skresať aj ziskové marže poskytovateľov týchto služieb, aby neboli neprimerane vysoké, vysvetlil Zachar.



Lukratívnosť biznisu by mohla podľa jeho slov ovplyvniť aj zmena vo financovaní takýchto výkonov. "Nepreplácala by ich priamo poisťovňa, ale kupovali by si ich samotné nemocnice a až následne by poisťovňa preplácala nemocnici náklady za celý hospitalizačný prípad," tvrdí. V takom prípade by pravdepodobne aj nemocnice oveľa úspornejšie žiadali o vyšetrenia a zvýšila by sa efektívnosť. "V súčasnosti ich totižto nič nestojí, keď žiadajú aj o duplicitné či zbytočné vyšetrenia," upozornil s tým, že vyhovuje iba poskytovateľom týchto služieb.



O téme už Pellegrini diskutoval aj so šéfkou rezortu zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smer-SD). Ministerstvo tvrdí, že činnosti, ktoré dokážu efektívne realizovať nemocnice vo vlastnej réžii, by mali postupne prejsť pod ich správu. Ako prvé postupne na základe príkazu ministra zdravotníctva z júna 2016 prechádzajú pod správu nemocníc verejné lekárne prevádzkované v areáloch a budovách ústavných zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.



Činnosti, ktoré dokážu efektívne realizovať nemocnice vo vlastnej réžii, by mali postupne prejsť pod ich správu. Tvrdí to ministerstvo zdravotníctva. Rezort tak reagoval na nedávne vyjadrenia premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý nedávno kritizoval, že v štátnych nemocniciach zarábajú súkromníci, vlastníci laboratórií či CT prístrojov. O téme s ním už šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD) diskutovala.



"Ako prvé postupne od roku 2016, na základe príkazu ministra zdravotníctva z júna 2016, prechádzajú pod správu nemocníc verejné lekárne prevádzkované v areáloch a budovách ústavných zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Úrad pre riadenie podriadených organizácií MZ SR priebežne komplexne analyzuje aj efektivitu ďalších činností prevádzkovaných externými prevádzkovateľmi v areáloch nemocníc," povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Premiérovi Pellegrinimu sa nepáči, že v štátnych nemocniciach zarábajú súkromníci. Začiatkom mája kritizoval, že zisky za CT vyšetrenia či laboratórne vyšetrenia nekončia v rozpočtoch nemocníc, ktoré majú opakovane problém s dlhmi, ale v privátnych rukách. Takýto stav podľa neho nemožno tolerovať. "Budeme musieť raz a navždy otvoriť vážnu diskusiu, ako sa s tým ideme vysporiadať," povedal. Ministerstvo zdravotníctva mu má podľa jeho slov pripraviť prehľad, koľko súkromníkov pôsobí v štátnych nemocniciach. Práve tie majú s dlhmi najväčšie problémy.



Ministerstvo zdravotníctva na margo zadlženosti pripomenulo, že dôsledne pracuje na systematických krokoch, aby sa stav v zdravotníctve postupne zlepšoval. Poukazuje pritom na opatrenia, ktoré zaviedol predchádzajúci minister Tomáš Drucker (nominant Smer-SD), ako zriadenie Úradu pre riadenie podriadených organizácií, ktorý dohliada na fungovanie 108 organizácii patriacich pod rezort či zavedenie kolektívneho riadiaceho orgánu – Rady riaditeľov. "Výsledkom toho je, že v nemocniciach sa zoptimalizovali náklady," doplnila Eliášová.



Ministerstvo tiež urobilo porovnania nákupov energií, prania, upratovania, SBS, právnych služieb iných nákladov a stanovilo maximálne a minimálne ceny. Zaviedla sa aj kontrola na každý nákup zdravotníckej techniky, kontroluje sa každé verejné obstarávanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok nad 15.000 eur. "Aj centrálne obstarávanie prostredníctvom elektronických aukcií priniesli jednoznačné výsledky vo forme výrazného šetrenia finančných prostriedkov. Len na nákupe CT prístrojov sa oproti minulosti ušetrilo približne 15 miliónov eur, odhadovaná úspora pri nákupe lineárnych urýchľovačov je zase približne 30 miliónov eur," zhrnula Eliášová.