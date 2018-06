Analytik: Program predsedníctva SR vo V4 naznačuje nesúlad v skupine

Podľa českého politológa je udržanie SR v rámci jadra EÚ takou prioritou, že bude prípadne potrebné obetovať časť vlastných predstáv o zostavovaní nového rozpočtu EÚ.

Praha/Bratislava 30. júna (TASR) - Najväčším nedostatkom Vyšehradskej štvorky (V4) je absencia spoločnej regionálnej identity a nesúlad v rámci vyšehradského zoskupenia - naznačuje to i program nadchádzajúceho slovenského predsedníctva. V rozhovore pre TASR to uviedol český politológ Ladislav Cabada.



"V4 je vnímaná ako dominantne mocenský nástroj. Poľsko, Česko a Maďarsko rivalsky súperia o dominanciu v tejto skupine. V4 je potom jednotlivými členmi opúšťaná vždy, keď sa im to hodí. Je to teda veľmi nepevné manželstvo, ktoré sa môže kedykoľvek - dočasne alebo natrvalo - rozpadnúť," povedal odborník z pražskej Metropolitnej univerzity.



Podľa jeho slov nezhodu v rámci vyšehradského zoskupenia naznačuje aj program slovenského predsedníctva vo V4, ktoré sa začína v júli.



"Slovensko kontinuálne presadzuje politiku prítomnosti v jadre EÚ (členstva v eurozóne), ktorú včlenilo aj do svojho programu. Neviem si však predstaviť, že sa vlády ostatných krajín dokážu stotožniť s tým, že udržanie SR v rámci jadra EÚ je takou prioritou, že bude prípadne potrebné obetovať časť vlastných predstáv o zostavovaní nového rozpočtu EÚ," zdôraznil politológ.



Cabada na druhej strane pripomenul pozitíva V4. "Najväčším prínosom V4 bola bezpochyby ochota prekonať či aspoň nediskutovať o problematických bilaterálnych vzťahoch jednotlivých krajín z minulosti a spolupracovať s ohľadom na jasne danú prioritu členstva v západných štruktúrach, teda NATO a EÚ," uviedol.



Odborník pozitívne vníma aj energiu, s ktorou po roku 2009 začala Vyšehradská štvorka presadzovať nové témy. Išlo napríklad o "rozširovanie EÚ na západný Balkán, energetickú bezpečnosť, jednotnú pozíciu pri prípravách rozpočtu EÚ na obdobie 2014-20 a po roku 2015 špecifický a od mainstreamu odlišný pohľad na príčiny i riešenia masovej migrácie do Únie," vysvetlil Cabada.



"Táto schopnosť spolupráce vrátane možnosti rozšíriť ju v rámci formátu V4plus je významným prvkom pri presadzovaní vlastnej agendy na úrovni EÚ," dodal Cabada.