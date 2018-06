Lewkowicz: Slovenské predsedníctvo vo V4 čakajú výzvy

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas príhovoru po symbolickom prevzatí predsedníctva Vyšehradskej štrvorky na rokovaní premiérov krajín V4 a Rakúska v Budapešti 21. júna 2018. Predsedníctvo Slovenska začína 1. júla 2018 a potrvá rok do 31. júna 2019.

Analytik upozornil, že slovenské predsedníctvo vo V4 bude čeliť jednému z najrušnejších období v Európskej únii za posledné roky.

Bratislava/Lublin 30. júna (TASR) – Od nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo formácii Vyšehradskej štvorky neočakávam veľkú revolúciu v jeho agende, ale že nadviaže na končiace maďarské a predchádzajúce poľské predsedníctvo, povedal v rozhovore pre TASR analytik Lukasz Lewkowicz z Fakulty politológie Univerzity Marie Curie-Sklodowskej v Lubline.



Podľa analytika budú krajiny V4 v nadchádzajúcom roku čeliť mnohým novým politickým, ekonomickým i bezpečnostným výzvam. "V4 by mala pokračovať intenzívnou spoluprácou s európskymi partnermi, ako sú Nemecko, Francúzsko, severské a pobaltské krajiny a štáty Beneluxu. Vo vzťahu s globálnymi partnermi by sa mal použiť osvedčený formát spolupráce V4+," uviedol Lewkowicz.



Upozornil, že slovenské predsedníctvo vo V4 bude čeliť jednému z najrušnejších období v Európskej únii za posledné roky. Pripomenul súčasné prebiehajúce rokovania týkajúce sa budúceho Viacročného finančného rámca EÚ. "Pre V4 je obzvlášť dôležité zachovať na súčasnej úrovni Kohézny fond a Spoločnú hospodársku politiku," spresnil Lewkowicz.



Za ďalšie dôležité témy pre V4 analytik označil aj rokovania s Britániou o jej vystúpení z EÚ, migračnú krízu a jej riešenie, voľby do európskeho parlamentu v máji 2019, veľké zmeny v zložení najdôležitejších európskych inštitúcií či rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu.



Lewkowicz ďalej uviedol, že v návrhu programu slovenského predsedníctva vo V4 "nedostatky nevidí" a podľa neho ide o "komplexný, podrobný (program), ktorý obsahuje mnohé politické, bezpečnostné, ekonomické a sociálne témy".



Formácia V4 je z pohľadu Lewkowicza "efektívna platforma konštruktívneho dialógu, pragmatickej spolupráce a efektívnej koordinácie, v rámci ktorej všetky štyri krajiny môžu presne stanoviť a presadzovať svoje ciele". Táto skutočnosť je podľa neho v kontexte spolupráce v rámci EÚ, ktorá má obrovský vplyv - napríklad v oblasti jednotného trhu či kohéznej politiky -, veľmi dôležitá.



Čo robí V4 podľa analytika odolnou, je jej flexibilita v spôsobe, akým táto formácia vytvára svoju agendu. "V4 sa zameriava na témy, pri ktorých môžu všetky štyri krajiny dosiahnuť konsenzus alebo aspoň zistiť jeho možnosti. Nemusíme byť vždy jednotní, ale sme odhodlaní hľadať spoločné záujmy. V tejto súvislosti dúfam, že rokovania týkajúce sa budúceho rozpočtu EÚ, brexitu a ďalších dôležitých európskych otázok ukážu jednotu tohto regiónu," uzatvoril Lewkowicz.