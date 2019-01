Analýza: Slováci sú v top desiatke krajín EÚ vo výdavkoch na alkohol

V roku 2017 minuli európske domácnosti v priemere 1,6 % z ich celkových spotrebných výdavkov práve na alkoholické nápoje. V prepočte ide o 130 miliárd eur.

Bratislava 18. januára (TASR) - Slovákom patrí vo výdavkoch na alkoholické nápoje popredné miesto v Európskej únii (EÚ). Slovenské domácnosti na alkohol vynaložia 2,5 % z ich celkových mesačných výdavkov. V rámci V4 je však Slovensko na poslednom mieste. Najviac na alkohol utrácajú Estónci (5,2 %), najmenej Španieli (0,8 %). Vyplýva to z analýzy Slovenskej sporiteľne na základe údajov Eurostatu.



"Slovensko má pritom v prípade alkoholických nápojov ceny na úrovni 75,3 %, to znamená, že sú celkovo o zhruba štvrtinu lacnejšie než priemer celej Únie," priblížila analytička sporiteľne Lenka Buchláková. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie vypije priemerný Slovák približne 12 litrov alkoholu ročne.



V roku 2017 minuli európske domácnosti v priemere 1,6 % z ich celkových spotrebných výdavkov práve na alkoholické nápoje. V prepočte ide o 130 miliárd eur, čo zodpovedá 0,9 % hrubého domáceho produktu EÚ.



"Ak to prepočítame na obyvateľa, tak v priemere minie Európan na alkohol ročne zhruba 300 eur. Nejde pritom o alkoholické nápoje objednávané v reštauračných a hotelových zariadeniach," doplnila Buchláková. Na popredné priečky vo výdavkoch na alkohol sa dostali postsovietske krajiny ako Estónsko (5,2 %), Litva (4,9 %) či Lotyšsko (4 %). Najnižšie výdavky majú Gréci (0,9 %), Taliani (0,9 %) a Španieli (0,8 %). Počas desiatich rokov Slovensku, ako jednej z mála krajín, stagnovali výdavky ľudí na alkohol.



Z hľadiska porovnania cien v rámci krajín EÚ sú v prípade alkoholu a cigariet najvyššie v Írsku. Práve táto krajina bola podľa posledných údajov Eurostatu jednou z najdrahších aj v prípade cien oblečenia, nábytku či doplnkov do domácnosti, dopravy a rekreácie, kultúry a v cenách v reštauráciách a hoteloch.



V Európskej únii má najnižšie ceny Bulharsko, naopak, najdrahšie sa žije v Dánsku. V Bulharsku sú ceny ani nie polovičné než je priemer EÚ, v Dánsku sú o 41 % vyššie. Slovensko je na úrovni 65 %, to znamená, že ceny máme celkovo o 35 % nižšie než priemer celej Únie. V prípade Dánska však treba poznamenať, že aj priemerné platy sú štvornásobne vyššie ako na Slovensku.