Andrej Danko: Dnes absolútne vylučujem prezidentskú kandidatúru

Podľa neho sa téma prezidentskej kandidatúry i s prihliadnutím na neustále sa objavovanie nových uchádzačov stáva tragikomickou.

Bratislava 24. júna (TASR) – Predseda Národnej rady SR a koaličnej SNS Andrej Danko dnes absolútne nerozmýšľa o prezidentskej kandidatúre. Vyhlásil to v diskusnej relácii TA3 V politike.



Podľa neho sa téma prezidentskej kandidatúry i s prihliadnutím na neustále sa objavovanie nových uchádzačov stáva tragikomická. „Už to vyzerá tak, že ten, kto ešte nebol prezidentom, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu,“ glosoval šéf národniarov.



V každom prípade verí, že nový prezident bude osobnosťou, ktorá naplní predstavy väčšiny Slovákov o tom, aká by mala byť hlava štátu. Keby si mal takého človeka vybrať on sám, bol by to Štefan Kvietik. „Ak by mal o pár rokov menej, kľakol by som si pred neho a požiadal, aby kandidoval,“ povedal Danko v televíznej diskusii.