Asociácia nemocníc Slovenska bude s VšZP ešte debatovať

Od poisťovne žiadajú malé a stredné nemocnice vyššie platby, viac peňazí totiž potrebujú na platy a vplyvy sociálneho balíčka.

Bratislava 19. apríla (TASR) - Malé a stredné nemocnice ešte neuzavreli rokovania so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), ktoré sa týkajú úpravy podmienok na najbližšie obdobie. Tie od poisťovne žiadajú vyššie platby, viac peňazí totiž potrebujú na platy a vplyvy sociálneho balíčka.



"Na štvrtkovom stretnutí sme však opätovne potvrdili pripravenosť kompenzovať dopady sociálneho balíčka," povedala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková. Obe strany sa podľa nej aktuálne sústreďujú na špecifikáciu dopadov sociálnych opatrení a finálne spresnenie výšky kompenzácie. "V najbližších dňoch zašle VšZP jednotlivým nemocniciam návrhy zmlúv, ktoré zohľadnia výšku kompenzácií," povedala Vasilenková.



Viac ako 70 malých a stredných nemocníc združuje Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). "Ak sa nemocnice nedofinancujú, hrozí prepúšťanie či zmeny úväzkov zamestnancov," varovala asociácia od začiatku tohto roka. So súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union ZP sa ANS na úprave podmienok súvisiacich so sociálnym balíčkom už dohodla.



"Tento rok treba počítať s vyššími nákladmi na platy a odvody, a to pre vyššiu minimálnu mzdu, svoje urobia i opatrenia zo sociálneho balíčka," upozorňovala od začiatku roka ANS, ktorá združuje neštátne zdravotnícke zariadenia.



Minimálna mzda sa tento rok zvýšila na 480 eur. Okrem toho sa od mája zvyšujú príplatky za nočnú a sviatočnú prácu a zavedú sa príplatky za prácu v sobotu a nedeľu.