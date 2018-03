Nemocnice chcú rokovať so zdravotnými poisťovňami o sociálnom balíčku

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko pripomenul, že podľa minulotýždňového vyjadrenia ministra zdravotníctva Tomáša Druckera peniaze na dofinancovanie nemocníc v štátnom rozpočte sú.

Martin 7. marca (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) iniciuje najneskôr do konca marca rokovania so zdravotnými poisťovňami o dofinancovaní nemocníc z hľadiska vládneho sociálneho balíčka, ktorý bude platiť od 1. mája. Po zasadnutí Zhromaždenia členov ANS o tom v stredu v Martine informoval prezident ANS Marián Petko.



"Opýtali sme sa našich 75 nemocníc, či zmluvy alebo dodatky zmlúv od zdravotných poisťovní, ktoré sú platné od 1. januára 2018, vykrývajú sociálny balíček. Drvivá väčšina nemocníc nám odpovedala, že na to nemajú finančné krytie. Keď sme sa pýtali všetkých zdravotných poisťovní, či na to majú pripravené finančné prostriedky, tvrdia nám, že nemajú," povedal prezident ANS.







Pripomenul, že podľa minulotýždňového vyjadrenia ministra zdravotníctva Tomáša Druckera peniaze na dofinancovanie nemocníc v štátnom rozpočte sú. "Po rokovaní so zdravotnými poisťovňami budeme informovať ministerstvo zdravotníctva. Nevylučujeme aj tvrdšie kroky voči zdravotným poisťovniam. V zmysle toho, aby sme dostali maximálne možné peniaze pre naše nemocnice," zdôraznil Petko.



Doplnil, že Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb doručil ANS návrh dodatku vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2018. "Tento návrh je ešte nad rámec sociálneho balíčka, ktorý zatiaľ nemáme vykrytý. Samozrejme, urobíme prieskum medzi nemocnicami a po rokovaniach so zdravotnými poisťovňami sa k návrhu vyjadríme. Ale asi viete, aká bude naša odpoveď pre odborárov, keď doposiaľ nemáme vykryté ani zákonné peniaze v zmysle sociálneho balíčka od 1. mája 2018," podotkol prezident ANS.