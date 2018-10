Petko: Je dobré, že rozpočet pre zdravotníctvo ráta s navýšením miezd

Priznal, že Asociácii nemocníc Slovenska ešte neboli definitívne predložené koeficienty nárastu platov pre jednotlivé skupiny.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) pozitívne hodnotí, že budúci rok má dôjsť k nárastu finančných prostriedkov pre rezort zdravotníctva. Rovnako, že z nich má byť vykryté navýšenia miezd pre zdravotníckych aj nezdravotníckych zamestnancov. Na tlačovej konferencii v Bratislave to vo štvrtok uviedol prezident ANS Marián Petko. Priznal, že ANS ešte neboli definitívne predložené koeficienty nárastu platov pre jednotlivé skupiny.



Naopak, nepovažuje za najšťastnejšie, že na nákup zdravotníckej techniky či opravu budov je na budúci rok vyčlenených 100 miliónov eur, no len pre 13 štátnych nemocníc. "Do všetkých zvyšných nemocníc tieto peniaze nemajú ísť, no my hovoríme, že občan SR, pacient a daňový poplatník je len jeden. Rovnaké podmienky by mal mať nielen pacient v Košiciach či v Prešove, ale aj vo všetkých ostatných mestách, kde nemocnice sú," zhodnotil Petko. Poukázal na to, že ostatné nemocnice nebudú mať na takéto opatrenia šancu. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že kapitálové výdavky smeruje prioritne do koncových zdravotníckych zariadení, ktoré liečia najvážnejšie a ekonomicky najviac náročné prípady. Podľa ministerstva je dôležité si uvedomiť aj skutočnosť, že technické a prístrojové vybavenie týchto koncových nemocníc je podstatne iné a finančne nákladnejšie ako vybavenie menších regionálnych nemocníc. "Okrem toho tieto koncové univerzitné a fakultné nemocnice zabezpečujú aj vzdelávanie budúcich lekárov. Často sú práve do týchto koncových nemocníc prevážaní aj pacienti vo vážnych stavoch z menších zdravotníckych zariadení z regiónov. Následne je ale rezort zdravotníctva pripravený umožniť prístup k prostriedkom z tzv. kapitálových prostriedkov MZ SR aj menším regionálnym nemocniciam," spresnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Pripomenula, že nemocnice sa tiež môžu uchádzať o desiatky miliónov z eurofondov. Ich podstatná časť podľa rezortu smerovala práve do menších regionálnych nemocníc.



ANS tvrdí, že zdravotnícky personál odchádza zo Slovenska do Česka nielen pre mzdy, ale najmä pre podmienky, ktoré mu zahraničné nemocnice ponúkajú. "Aj napriek tomu, že sa v slovenskom zdravotníctve počíta s navýšením zdrojov, tak pri porovnaní s Českou republikou a s navrhovaným českým rozpočtom, ktorý sme videli, pri porovnateľnom počte obyvateľov budú Česi budúci rok dávať do rozpočtu na zdravotníctvo o dve miliardy viac ako SR," zhodnotil Petko. ANS tvrdí, že v rámci pracovníkov nedôjde k reverznému kroku, a teda, že sa slovenské sestry a slovenskí doktori nebudú vracať do slovenských nemocníc z Česka. "Je pravdepodobné, že zdravotnícky personál naďalej bude odchádzať zo Slovenska," dodal.



Petko pochválil snahu vlády, ktorá sa bude snažiť do konca tohto roka predstaviť plán stratifikácie slovenských nemocníc. "Predseda vlády garantoval, že do konca roka predloží materiál, ako stratifikácia bude postupne prebiehať," vysvetlil. Pripomenul, že za posledných 19 rokov to bude už piaty pokus o stratifikáciu, ktorá dosiaľ nikdy nebola úspešná. Petko zároveň varuje, že ak k organizovanej stratifikácii nedôjde, nahradí ju živelná.



Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský uviedol, že asociácia má obavy, že navýšenie rozpočtu pre rezort zdravotníctva na rok 2019 nepokryje nočné príplatky či zvýšenie platov, pretože zdravotníctvo potrebuje aj zdroje na neočakávané navýšenie nákladov, na výdavky na energie. Malatinský tiež pripomenul, že v plánovanom rozpočte sa nezohľadnili nedostatky zdravotníctva z minulosti. Dobré však podľa neho je, že v rozpočte sú aj finančné rezervy.