Asociácia nemocníc upozorňuje na možný kolaps ambulantných pohotovostí

Martin 5. júna (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) upozorňuje, že od 1. júla 2018 hrozí kolaps fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Po utorkovom rokovaní Rady ANS v Martine to pre TASR povedal prezident asociácie Marián Petko.



"Dôvodom je zlyhávanie procesu výberových konaní na nových organizátorov pohotovostných služieb a neukončenie procesu schvaľovania a zazmluvňovania urgentných príjmov. Preto asociácia navrhuje odsun účinnosti zákona a znovuzavedenie povinnosti vykonávania pohotovostných služieb lekárov," uviedol prezident ANS.



Zdôraznil, že sa potvrdili obavy asociácie o nezáujme lekárov slúžiť na pohotovostiach po strate povinnosti slúžiť. "Naozaj, mnoho našich nemocníc sa nezúčastnilo na výberových konaniach práve preto, že lekári, ktorí doposiaľ slúžili na pohotovostiach, povedali, že oni pri dobrovoľnom systéme slúžiť nebudú, pretože nemusia a nemajú záujem," dodal prezident ANS.



Pacientom môže podľa neho v budúcnosti spôsobovať problémy aj skutočnosť, že nedochádza k napĺňaniu zákona v tom, aby boli pohotovosti zabezpečené pri nemocniciach. "Podľa našich informácií víťazi niektorých pohotovostí zďaleka nie sú nemocnice, ale iní poskytovatelia. Zatiaľ je naplnených maximálne 40 percent LSPP a hlavne ďalšia nadväznosť na urgentné príjmy opäť zlyháva. Nie sú vybudované ani tie, ktoré majú byť schvaľované," podotkol Petko.



Podľa viceprezidenta ANS Igora Pramuka nebude mať pacient po 1. júli na miestach bez zazmluvnenej pohotovostnej služby kam ísť. "Bude môcť ísť na urgentný príjem, pokiaľ tam bude. Čiže pacient príde na urgent, pokiaľ nie je zabezpečená ambulantná pohotovostná služba. Budú tam ťažší pacienti, ktorí sú pred ním, prípadne budú prichádzať ďalší a ostane čakať niekoľko hodín. Nemyslím si, že to je v prospech pacienta," dodal Pramuk.



Fungovanie LSPP sa mení od júla tohto roka. Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. Má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude počas pracovného týždňa fungovať od 14.00 do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.