Antonino V. podal sťažnosť proti väzbe, rozhodne Najvyšší súd SR

Sťažnosť bola podaná Krajskému súdu v Košiciach v zákonom stanovenej lehote a 3. apríla bola postúpená aj s celým spisom na Najvyšší súd SR.

Košice 4. apríla (TASR) – Taliansky podnikateľ Antonino V. žijúci na východe Slovenska podal sťažnosť voči rozhodnutiu Krajského súdu (KS) v Košiciach o jeho vzatí do predbežnej väzby. V Taliansku je trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. O sťažnosti bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR.



"Sťažnosť bola podaná Krajskému súdu v Košiciach v zákonom stanovenej lehote a 3. apríla bola postúpená aj s celým spisom na Najvyšší súd SR," potvrdila v stredu TASR hovorkyňa košického KS Anna Pančurová.



Sudca KS rozhodol o vzatí podnikateľa do predbežnej väzby 15. marca, čím vyhovel návrhu krajského prokurátora. Prokuratúra vtedy začala vykonávať predbežné vyšetrovanie o európskom zatýkacom rozkaze.



Hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová pre TASR v stredu uviedla, že trestná vec Antonina V. ešte nebola predložená NS na rozhodnutie.



Polícia zadržala 42-ročného Antonina V. 13. marca, vo väzbe je v Ústave na výkon väzby v Košiciach. V Taliansku je stíhaný za trestné činy nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami a za účasť na trestnom zoskupení za účelom nezákonného obchodovania s drogami.



"Podľa obvinenia sa od decembra 2013 do decembra 2015 spolčil s inými osobami za účelom nepretržitého páchania trestnej činnosti spočívajúcej v dovoze veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky," uviedol v marci hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko.



O aktivitách a kontaktoch talianskeho podnikateľa na Slovensku písal okrem iného pred svojou násilnou smrťou investigatívny novinár Ján Kuciak.



Vo väzbe je pre iný prípad aj Antoninov brat Sebastiano V. Polícia ho zadržala v Trebišove 15. marca a tamojší okresný súd rozhodol o dva dni neskôr o jeho väzbe. Obvinený je z prečinu nebezpečného vyhrážania a pokračovacieho prečinu výtržníctva, k čomu malo dôjsť ešte v septembri 2017. O sťažnosti voči rozhodnutiu o väzbe by mal rozhodovať košický KS, ten zatiaľ takúto sťažnosť neeviduje.