ANTONINO V. SÚHLASÍ S VYDANÍM DO TALIANSKA

Správu aktualizujeme.

Košice 27. apríla (TASR) - Podnikateľ Antonino V. súhlasí so svojim vydaním do Talianska. Potvrdil to v piatkovom výsluchu, ktorý realizovala prokurátorka košickej krajskej prokuratúry. TASR o tom informoval hovorca prokuratúry Milan Filičko.