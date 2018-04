Antoninovi V. vzniesli obvinenie za subvenčný podvod

Talianskemu podnikateľovi v prípade dokázania viny a odsúdenia hrozí trest odňatia slobody v rozpätí od troch do desať rokov.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Taliansky podnikateľ, ktorý pôsobí na východe Slovenska a ktorý je v súčasnosti stále vo väzbe, Antonino V. čelí ďalšiemu obvineniu pre pokus zločinu o subvenčný podvod.



"Na základe záväzného pokynu riaditeľa odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Maroša Žilinku z 9. apríla vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry uznesením z 13. apríla začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie Antoninovi V. pre pokus zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a pokus zločinu subvenčného podvodu," uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Podľa jej slov sa stíhanie Antonina V. týka pokusu vylákať v roku 2009 od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) eurodotácie v celkovej výške 119.917,67 eur prostredníctvom spoločnosti BIO-FINIŠ, s. r. o., ktorej bol konateľom. Klamlivo deklaroval záväzky súvisiace s podmienkami poskytnutia podpory pre poľnohospodárov. Antoninovi V. v prípade dokázania viny a odsúdenia hrozí trest odňatia slobody v rozpätí od troch do desať rokov.



Antonino V. zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom vo štvrtok (12.4.) trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR na svojom neverejnom zasadnutí. Zamietol tak sťažnosť Antonina V. voči nedávnemu rozhodnutiu Krajského súdu (KS) v Košiciach, ktorý ho vzal do predbežnej väzby.



O osude talianskeho podnikateľa bude však opäť rozhodovať KS v Košiciach, ktorý sa bude zaoberať návrhom krajského prokurátora, aby premiestnil Taliana z predbežnej väzby do väzby vydávajúcej.



Prokurátor tak mohol urobiť, až keď dostal originál európskeho zatýkacieho rozkazu od talianskych orgánov činných v trestnom konaní. Ten dostal na začiatku minulého týždňa a okrem toho sa čakalo na rozhodnutie NS SR vo veci sťažnosti Antonina V. voči vzatiu do väzby.



Antonino V. podnikajúci na Slovensku je v Taliansku stíhaný za trestné činy nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami a za účasť na trestnom zoskupení za účelom nezákonného obchodovania s drogami.



Polícia ho zadržala 13. marca, o dva dni neskôr rozhodol sudca košického KS o jeho vzatí do predbežnej väzby. Proti tomuto rozhodnutiu podal obvinený sťažnosť.



O aktivitách a kontaktoch talianskeho podnikateľa na Slovensku písal okrem iného pred svojou násilnou smrťou investigatívny novinár Ján Kuciak.