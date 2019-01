Asociácia na ochranu práv pacientov: Pacienti sa majú zaujímať o lieky

Pre zamedzenie nepotrebným liekom, ale aj testom, liečbe a procedúram v Kanade vznikla medzinárodná iniciatíva Choosing Wisely.

Bratislava 31. januára (TASR) – Pacienti by sa mali zaujímať o lieky, ktoré berú. Pripomína to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) na webovej stránke projektu Lieky s rozumom. Projekt má podľa prezidentky AOPP Márie Lévyovej pomôcť pacientom k uvedomelému a rozumnému prístupu k užívaniu liekov.



"Treba sa lekárov pýtať na ich názor a radiť sa s kvalifikovanými lekárnikmi. Tiež môžeme hľadať odpovede prostredníctvom overených internetových nástrojov, ktoré už dnes nájdeme v rámci elektronického zdravotníctva," uviedla AOPP na webovej stránke. "V žiadnom prípade však nehľadajte rady na ľubovolných internetových stránkach či na diskusných fórach. Aj dobre mienená, no nesprávna rada vám môže priniesť zdravotné problémy," varuje AOPP.



Nástrojom elektronického zdravotníctva je aj elektronická lieková knižka, ktorá môže zamedziť duplicitné predpisovanie, ale aj predpisovanie liekov, ktoré môžu viesť k nežiaducim účinkom. "V čase elektronických systémov je práve toto cesta, ako zamedziť často zdravie ohrozujúcim chybám vyplývajúcich aj z toho, že pacient jednoducho nevie presne tlmočiť, aké lieky mu boli predpísané," hovorí Lévyová.



Lekár zapojený do elektronických liekových knižiek sa môže okrem vlastných vedomostí spoľahnúť aj na automatické upozornenia z týchto nástrojov. Rovnakú jednoduchú kontrolu svojich liekov si môžu spraviť aj poistenci niektorých poisťovní.



Pre zamedzenie nepotrebným liekom, ale aj testom, liečbe a procedúram v Kanade vznikla medzinárodná iniciatíva Choosing Wisely. Jej cieľom je lepšia diskusia medzi pacientmi a lekármi o správnej liečbe a predávkovaní. Iniciatíva inšpirovala ďalšie krajiny na vytvorenie iniciatív na svojej báze a vlastných ideáloch. V súčasnosti iniciatívu možno nájsť v Austrálii, v Kanade, vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Taliansku, v Japonsku, v Holandsku, na Novom Zélande a vo Walese.



Tento projekt sa realizuje aj na Slovensku v rámci Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS). Cieľom aktivít je znížiť frekvenciu diagnostických a liečebných opatrení a záťaž pacientov. Nie sú bližšie informácie, na čo budú zamerané aktivity v rámci medializovaných bodov. Výbor SIS oslovil krajských odborníkov pre internú medicínu, primárov interných kliník a oddelení, aby na základe svojich postrehov pripravili návrhy odporúčaní pre liečbu, ktoré považujú za najpodstatnejšie, aby sa vyhli nadmernému a neopodstatnenému využívaniu niektorých postupov. Napríklad neordinovať nevhodné kombinácie liekov. Ak nie je jasná indikácia, u hospitalizovaných pacientov by sa zdravotníci mali vyhýbať denným odberom krvi za účelom laboratórnych vyšetrení či dlhodobej intravenóznej liečbe antibiotikami.



Choosing Wisely inšpirovala aj projekt Lieky s rozumom. Ten sa zameriava na edukačné články, ktoré šíri cez webovú stránku projektu a sociálne siete. „Za prvý rok fungovania projektu (od júna 2017 do mája 2018) sme na sociálnych sieťach oslovili 4,5 milióna užívateľov a na našom webe si ľudia články prečítali viac ako 90.000 ráz,“ tvrdí Lévyová. Vysokú sledovanosť majú aj videá, v ktorých odborníci radia, ako bezpečne užívať lieky.



Zároveň AOPP v roku 2018 rozbehla spoluprácu so Slovenskou lekárnickou komorou, v rámci ktorej sa mohli lekárne označením svojich priestorov kampaňovou nálepkou prihlásiť k filozofii projektu – rozumnej spotrebe liekov. Zatiaľ sa do projektu zapojilo približne 240 lekární po celom Slovensku.