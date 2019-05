Archív odkryl svedectvo muža, ktorému M. R. Štefánik skonal v náručí

Presne 4. mája si pripomíname 100. výročie od úmrtia M. R. Štefánika. Štátny archív v Bratislave - pracovisko Archív Modra - obsahuje množstvo cenných materiálov z tejto doby. Na snímke Juraj Turcsány, vedúci pracoviska Archív Modra, číta záznam zo zasadnutia mestskej rady v Modre venovaného úmrtiu M. R. Štefánika, 3. mája 2019 v Modre. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke telegram bratislavského župana Samuela Zocha, v ktorom obciam a mestám nariaďuje, ako si majú uctiť Štefánikovu pamiatku, 3. mája 2019 v Modre. Foto: TASR - Martin Baumann

Modra/Bratislava 3. mája (TASR) - Jozef Švarc z usadlosti neďaleko Ivanky pri Dunaji bol priamym svedkom havárie, pri ktorej sa na zem zrútilo lietadlo s Milanom Rastislavom Štefánikom na palube. A práve v jeho náručí slovenský hrdina posledný raz vydýchol.povedal pre TASR Juraj Turcsány, vedúci Archívu Modra, ktorý je pracoviskom Štátneho archívu v Bratislave.V tomto archíve sa nachádza množstvo obrazových aj písomných dokumentov o M. R. Štefánikovi, ale aj o ďalších miestnych osobnostiach, s ktorými bol Štefánik v kontakte, a ktoré sa potom podieľali nielen na vzniku ale aj na budovaní prvej Československej republiky v rokoch 1918 a 1919.Práve zámer zmapovať obdobie prvých krokov nového štátu viedol k myšlienke usporiadať výstavu s názvom Muži a ženy roku 1919 určenú pre múzeá, ale napríklad aj stredné školy na území Bratislavského samosprávneho kraja. Výstavu pripravuje Štátny archív v Bratislave a jeho modranské pracovisko v spolupráci s múzeami a mestami bratislavskej župy.Školská kronika z Bernolákova je jedným zo zachovaných cenných svedectiev tejto doby. Záznam o školskom výlete do Ivanky pri Dunaji možno nájsť na strane 76. Jeho autor konštatuje, že sa pri spiatočnej ceste z miesta, kde M. R. Štefánik zahynul, zastavili na tzv. Dolnom Majeri. Práve jeho správca Jozef Švarc deťom aj učiteľom prerozprával svoj zážitok zo 4. mája 1919.Podľa autentického záznamu v ten deň okolo pol 12 dopoludnia začul "obrovský hukot". Najskôr si myslel, že cvičia vojaci z neďalekých Vajnor, potom však vybehol von.hovorí očitý svedok. Bežal na miesto nehody a uvidel hrôzostrašný obraz: "Vetvy a konáre stromov okolo cesty polámané, stroj v plameňoch, neďaleko cesty v troskách asi 20 krokov od cesty jeden dôstojník v uniforme mne neznámej, pod strojom v troskách druhý, obidvaja už mŕtvi. Vedľa cesty v priekope tretí, ktorý potom, keď som k nemu pribehol, aby som mu poskytol pomoc, ešte dýchal. Čiapka ležala vedľa nešťastníka, podľa ktorej som usúdil, že je to iste nejaký generál. Blúzu ako aj košeľu som mu rozopol a pomáhal som mu, aby som ho k životu priviedol, ale bohužiaľ moja práca bola márna, lebo asi po pätnástich-dvadsiatich minútach v mojej náruči zomrel," popisoval svedok posledné chvíle Štefánikovho života.Spočiatku netušil,. V neďalekej taške však našielso Štefánikovým menom. Po chvíli na miesto nehody dorazili autá z Bratislavy aj s ľuďmi, ktorí začali tragickú udalosť vyšetrovať. Odviezli mŕtve telá, aj trosky lietadla.ukončil svoje rozprávanie svedok Švarc.Podľa Juraja Turcsányho, vedúceho pracoviska Archív Modra, existovali rôzne teórie o príčinách havárie.povedal pre TASR Juraj Turcsány.V modranskom archíve sa zachoval aj telegram, ktorý adresoval obciam vtedajší bratislavský župan Samuel Zoch a informoval ich v ňom o tragickej smrti ministra.uvádza sa v telegrame.Krátko po Štefánikovej smrti zasadalo aj Mestské zastupiteľstvo v Modre. Viedol ho mešťanosta opát Ľudovít Erney a vyzval správcu učiteľského ústavu Ferdinanda Píseckého – keďže bol v minulosti Štefánikovým pomocníkom – aby navrhol, akým spôsobom si má mesto uctiť pamiatku hrdinu.Okrem iného Písecký navrhol, aby mesto poslalo sústrastné telegramy prezidentovi T. G. Masarykovi, matke zosnulého generála Albertine Štefánikovej a ministrovi Vavrovi Šrobárovi. Uvažovalo sa o pomníku alebo o zasadení stromu.Zaznel aj návrh, aby sa v sobotu v modranských kostoloch odbavovali smútočné omše. V nedeľu sa malo o Štefánikovi hovoriť obyvateľom pred radnicou, a tiež žiaci mali ísť na stanicu v Šenkviciach a zaspievať pieseň Kto za pravdu horí, keď tam prechádzať vlak so Štefánikovým telom.Zaujímavý však bol záver diskusie na pôde zastupiteľstva. Záznam hovorí:Posledná rozlúčka so Štefánikom sa konala na štyroch miestach – 10. mája v Bratislave a o deň neskôr v jeho rodnej obci Košariská, v Brezovej pod Bradlom a na Bradle, kde v roku 1928 sprístupnili známu mohylu postavenú podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča.Výstava Muži a ženy roku 1919, ktorú s partnermi pripravuje Štátny archív v Bratislave a Archív Modra, bude na viacerých miestach kraja otvorená v priebehu druhého polroka.doplnil Juraj Turcsány vedúci pracoviska Archív Modra.Na výstave nebudú chýbať ani unikátne svedectvá o Štefánikovom tragickom konci, od ktorého uplynie v piatok 4. mája 2019 rovných sto rokov. Márius Kopcsay