Jandijeva prepravili do Moskvy v utorok letecky z Bratislavy

Po Aslanovi Jandijevovi, občanovi Ingušskej republiky - súčasti Ruskej federácie - narodenému v roku 1978, bolo vyhlásené medzinárodné pátranie.

Moskva 18. júla (TASR) - Slovensko vydalo do Ruska ingušského občana Aslana Jandijeva hľadaného pre podozrenie z terorizmu. S odvolaním sa na tlačové oddelenie ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) o tom v stredu informovala agentúra TASS.



Jandijeva dopravili do Ruska v utorok, a to letecky z Bratislavy, dodal vo svojej správe denník Izvestija.



Podľa agentúry RIA Novosti sa na zorganizovaní Jandijevovho odovzdania Moskve podieľala okrem FSB aj ruská generálna prokuratúra, ruská národná ústredňa organizácie Interpol a ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN).



Podľa FSB bol hľadaný Jandijev členom ozbrojeného zoskupenia čečenského veliteľa Šamiľa Basajeva. Pátranie po ňom bolo vyhlásené v súvislosti s podozrením zo spoluúčasti na sérii teroristických útokov, ku ktorým došlo v roku 2006 na rôznych miestach mesta Vladikavkaz.



FSB vo svojom vyhlásení uvádza, že Jandijev z Ruska odcestoval v roku 2010 za pomoci falošných dokladov, aby sa vyhol trestnému stíhaniu. Svoj pobyt sa pokúšal legalizovať vo Švajčiarsku, Holandsku i ďalších členských krajinách EÚ. V roku 2011 bol zadržaný na Slovensku.



Jandijev sa prostredníctvom svojich advokátov sedem rokov pokúšal zabrániť svojmu vydaniu do Ruska, pričom argumentoval, že obvinenia, ktoré voči nemu v Rusku vzniesli, sú neopodstatnené.



V tlačovej správe FSB sa uvádza, že slovenským justičným orgánom sa podarilo zhromaždiť dôkazy o Jandijevovej trestnej činnosti.



Proti Jandijevovmu vydaniu do Ruska protestovala ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).



Vo svojom vyhlásení z utorka Amnesty upozornila, že vydaním Aslana Jandijeva do Ruska Slovensko poruší - okrem iného - zákaz Výboru OSN pre ľudské práva z 21. júna, keď rozhodol, že Slovensko má pozastaviť Jandijevovo vydanie, kým jeho experti neprešetria, či mu po návrate nebude hroziť mučenie alebo iné zlé zaobchádzanie. Za posledný rok totiž Amnesty International zaznamenala nárast hlásených prípadov mimosúdnych popráv a mučenia v Ingušsku.



Podľa informácií Amnesty International Aslan Jandijev ušiel z Ingušska a 14. mája 2008 požiadal o azyl na Slovensku z dôvodu prenasledovania orgánov činných v trestnom konaní v Ingušsku a Severnom Osetsku.



Jandijev podľa Amnesty tvrdí, že bol krivo obvinený z niekoľkých zločinov a mučením donútený k "priznaniu".



Vo februári 2011 podala Generálna prokuratúra Ruskej federácie žiadosť o jeho vydanie, pričom uviedla, že bol obvinený z nasledujúcich trestných činov: činnosť v ozbrojenej skupine; nelegálne držanie a preprava strelných zbraní a výbušnín; teroristické činy a iné trestné činy.



Slovenské orgány následne Aslana Jandijeva zatkli a od roku 2011 bol vo väzbe. Zároveň však už od roku 2010 čakal na rozhodnutie vo veci udelenia azylu.