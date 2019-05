Asociácia nemocníc Slovenska víta dofinancovanie zdravotníctva

Asociácia trvá na tom, že nemocnice združené v ANS potrebujú na sociálny balíček a dovolenkové poukazy 15 až 17 miliónov eur.

Martin 16. mája (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) víta plánované dofinancovanie zdravotníctva o 90 miliónov eur. Avizovala, že na budúci týždeň sa začnú rokovania so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Ak sa na zmluvných podmienkach nedohodnú, od 1. júla budú v nezmluvnom vzťahu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Martine o tom informoval prezident asociácie Marián Petko.



Asociácia trvá na tom, že nemocnice združené v ANS potrebujú na sociálny balíček a dovolenkové poukazy 15 až 17 miliónov eur. „Vítame, že sa konečne začína reálne rozprávať aj o tom, že v roku 2019 došlo k nárastu cien energií o 20 percent. Toto sa tiež musí brať do úvahy,“ povedal Petko.



Prezident ANS zároveň poukázal na to, že na budúci týždeň v utorok (21. 5.) začínajú rokovanie s VšZP, pretože od 1. apríla nemajú podpísaný dodatok. „To znamená, aké sú platobné mechanizmy, je jednoznačne zadefinované s VšZP. Zároveň v prípade, že nedôjde k dohode, od 1. 7. sme v nezmluvnom vzťahu s VšZP. Okrem toho budeme následne iniciovať rokovanie so zdravotnou poisťovňou Dôvera, pretože ani tam nie sú doriešené v prvom rade dovolenkové poukazy a čiastočne sociálny balíček,“ informoval.



Rada ANS rozhodla, že v prípade, ak nedôjde k zmene postoja VšZP z hľadiska dofinancovania ich nemocníc, keďže sú zvýšené zdroje o 90 miliónov eur, tak pretrváva postoj, že k 1. júlu budú v nezmluvnom vzťahu a budú poskytovať len neodkladnú a akútnu zdravotnú starostlivosť. „Zároveň by sa potom musela aktivizovať otázka možnej štrajkovej pohotovosti, čo nie sme nadšení,“ doplnil Petko.