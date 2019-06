Asociácia práv pacientov rokuje o koncepcii dlhodobej starostlivosti

Dlhodobo chorí a odkázaní na pomoc druhých podľa asociácie často blúdia systémom a nenachádzajú pomoc v riešení svojich ťažkých životných situácií.

Bratislava 4. júna (TASR) – Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR sa dlhodobo snaží v spolupráci s odborníkmi a štátnymi orgánmi vytvoriť koncepciu starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov, ktorá bude prepájať zdravotnú a sociálnu starostlivosť. V utorok rokovali so zástupcami Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o stratégii dlhodobej starostlivosti, ktorú by mali predložiť do konca augusta.



„Už minulý rok si vláda určila ako jednu priorít schválenie zákona o dlhodobej starostlivosti, ten sa však nerealizoval. Obe ministerstvá sa dohodli, že po analýzach príjmu čiastkové kroky zamerané na posilňovanie následnej starostlivosti v nemocniciach, hospicovej starostlivosti či agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)," povedala prezidentka AOPP SR Mária Lévyová na brífingu po konferencii. Následne malo byť stanovené napríklad ošetrovné vo výške 50 percent zo mzdy, ktoré by mohli 90 dní čerpať príbuzní pacienta. Ani tieto kroky zatiaľ nebudú realizované, preto aj utorňajšia diskusia sa zamerala na ďalšie kroky, ktoré možno aplikovať na úrovni štátu a vytvorenie stratégie dlhodobej starostlivosti na roky 2020 až 2030.



„Po vytvorení stratégie dlhodobej starostlivosti je veľká spoločenská objednávka," priblížil splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, podľa ktorého by stratégiu mala garantovať vláda alebo premiér a pri tvorbe legislatívy spolupracovať práve s mimovládnymi organizáciami. Pripomenul, že stratégiu musí nasledovať akčný plán. Do najbližších parlamentných volieb podľa účastníkov konferencie nemožno očakávať akýkoľvek návrh zákona.



Dlhodobo chorí a odkázaní na pomoc druhých podľa asociácie často blúdia systémom a nenachádzajú pomoc v riešení svojich ťažkých životných situácií. Zabezpečenie dlhodobej starostlivosti na Slovensku naráža na viacero problematických oblastí. Chýba koordinovaný a integrovaný model, ktorý by jasne zadefinoval podmienky a kompetencie v tejto oblasti, tvrdí AOPP.



Dnes je viac ako milión obyvateľov Slovenska starších ako 60 rokov. V súvislosti s trendom starnutia populácie podľa AOPP nie je stav poskytovaných služieb, ktoré spadajú do tejto oblasti, udržateľný z finančného hľadiska, ani z pohľadu kvality či dostupnosti. „Jedným z najzávažnejších problémov sú nedostatočné kapacity, a s tým súvisiace dlhé čakacie lehoty. Každá piata rodina čaká na umiestnenie svojho blízkeho viac ako rok," hovorí Lévyová. Dodáva, že ľudia sa len ťažko orientujú v systéme a často nevedia, kde hľadať odpovede a pomoc.



„Štát dlhodobo proklamuje, že je zato, aby ľudia ostávali vo svojom domácom prirodzenom prostredí. Na to však musí vytvoriť pomôcky, čiže dostupnosť opatrovateliek, podmienky pre zdravotné sestry, aby chodili k pacientom domov," povedala členka predsedníctva Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Milada Dobrotková.



Podľa Zuzany Feldešovej Motajovej z MZ SR má ministerstvo záujem rozšíriť napríklad siete ADOS či domovov ošetrovateľskej starostlivosti, bude si to však ešte vyžadovať širšiu diskusiu.