Avizované zvýšovanie platov vítajú sesterská komora aj odbory

So zvyšovaním platov zdravotných sestier v budúcom roku sa počíta v návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019. Dohodli sa na ňom ministerstvá financií a zdravotníctva.

Bratislava 1. októbra (TASR) – Plánované zvýšenie miezd zdravotníckeho personálu prijali Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA) a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pozitívne. Každú zmenu, ktorá zlepšuje platové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek, vítajú.



Predsedníčka OZ SaPa Monika Kavecká a riaditeľ kancelárie SKSaPA Milan Laurinc zároveň dúfajú, že toto zvýšenie sa reálne premietne aj na výplatných páskach. "Dlhodobo hovoríme, že situácia sestier a pôrodných asistentiek je neudržateľná, ich stavy sú poddimenzované, sestry preťažené, v nemocniciach pri pacientoch chýbajú tisíce sestier, ich priemerný vek je okolo 50 rokov a mnohé sú pred dôchodkom. Je dobré, že si kompetentní konečne všimli dlhodobé a kritické znižovanie počtov personálu pri pacientoch, čo má prirodzene následky na zdraví obyvateľstva," uviedla Kavecká.



Podľa Laurinca riešenie na nedostatok sestier "prišlo päť minút po dvanástej". Dúfa, že sa nebude opakovať skúsenosť z minulosti pri úprave miezd sestier - magisteriek. Laurinc uviedol, že vtedy sa tiež avizovalo zvyšovanie miezd, ale reálne sa upravili až od júla 2018.



Zároveň dodal, že takéto zvýšenie vzbudzuje aj ďalšie otázky. Laurinc sa pýta, či sa dotkne zvyšovanie miezd všetkých sestier a pôrodných asistentiek, alebo len tých, ktoré pracujú v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Zároveň ho zaujíma, či bude toto zvyšovanie rozdelené do niekoľkých etáp, alebo dôjde priamo k celkovému navýšeniu, či napríklad to, "aký kľúč ministerstvo zdravotníctva pripravilo na zvyšovanie miezd o desať až 16 percent".



Počet zdravotných sestier a pôrodných asistentiek na tisíc obyvateľov na Slovensku sa od roku 2000 do roku 2016 podľa štatistiky OECD znížil zo 7,44 na 5,74 sestry. Podľa údajov OECD patrí Slovensko medzi krajiny s najnižším počtom sestier na tisíc obyvateľov. Celkový počet sestier sa za toto obdobie znížil zo 40.077 na 31.000, čo je pokles o 22,65 percenta. Pokles počtov pokračuje ako u jedinej krajiny Európskej únie.