B. Bugár bude na spoločnej kandidátke Most-Híd, SMK a MKDSZ-MKDA

Bratislava 20. októbra (TASR) – Béla Bugár bude na spoločnej kandidátnej listine strán Most-Híd, MKDSZ-MKDA a SMK. „Je predčasné hovoriť o tom, kto bude volebným lídrom, ale Bugár na kandidátke určite bude,“ uviedol podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz v RTVS. „Bugár je stále najpopulárnejší politik maďarskej národnosti aj medzi Maďarmi na Slovensku,“ tvrdí Ravasz.



Spoločná kandidátna listina strán Most-Híd a SMK sa má volať Strana regiónov Most MK, ešte ju však musia odsúhlasiť republikové rady oboch strán. „Myslím, že my ako strana ju podporíme,“ povedal Ravasz. Podľa neho predstavuje dobrý plán na zabezpečenie zastúpenia menšín a regiónov v Národnej rade SR aj v ďalšom období.



Delegácie strán Most-Híd, MKDSZ-MKDA a SMK sa dohodli, že do budúcoročných parlamentných volieb pôjdu na kandidátnej listine spoločnej volebnej strany. Bude mať názov Strana regiónov Most MK a vytvorí ju MKDSZ-MKDA. Ani jeden z predsedov strán nebude na čele kandidačnej listiny. Strany vytvoria aj spoločný kampaňový štáb a spoločný volebný program a zabezpečia kvóty aj pre kandidátov iných národností. Úspešní kandidáti po voľbách v parlamente majú vytvoriť spoločný poslanecký klub.