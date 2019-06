B. Bugár: Členstvo Slovenska v NATO a EÚ je pevné a nespochybniteľné

Zdôraznil, že Slovensko je pevnou súčasťou európskeho a euroatlantického priestoru. Označil ich za základný, ekonomický, politický, kultúrny a civilizačný priestor SR.

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovensko je NATO a jeho pevné transatlantické ukotvenie v aliancii potvrdzujú aj reálne kroky. Povedal to podpredseda Národnej rady (NR) SR Béla Bugár (Most-Híd) na plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave. Zdôraznil, že v posledných rokoch rastie podpora pre slovenské členstvo v NATO aj medzi občanmi.



"Slovensko je NATO. Vy ste našimi spojencami, my sme vašimi spojencami. Preto sa môžete spoliehať na nás tak, ako sa aj my spoliehame na vás," deklaroval Bugár na zasadnutí. Zdôraznil, že Slovensko je pevnou súčasťou európskeho a euroatlantického priestoru. Označil ich za základný, ekonomický, politický, kultúrny a civilizačný priestor SR. "Naše členstvo je pevné, nespochybniteľné a my chceme byť sebavedomým členom EÚ aj NATO," dodal.



Členstvo v Aliancii podľa jeho slov predstavuje pre Slovensko najvyššiu medzinárodnú záruku obrany. "Naša bezpečnosť je spätá s bezpečnosťou našich spojencov," povedal Bugár s tým, že NATO by malo byť hlavným fórom transatlantického dialógu o bezpečnosti a obrane.



Slovensko podľa jeho slov plní spojenecké záväzky, a to napríklad v oblasti modernizácie armády v súlade so štandardami Aliancie. Zdôraznil, že Slovensku sa podarilo v rozpočte vyčleniť financie na obranné výdavky vo výške 1,7 percenta HDP do roku 2020 a pôvodne vytýčený cieľ dvoch percent dosiahne o dva roky skôr. Spomenul aj účasť slovenských vojakov na zahraničných misiách NATO.



"Tieto a mnohé ďalšie kroky nemajú nechať nikoho na pochybách o našom transatlantickom smerovaní. Okrem spojencov to musíme komunikovať aj našim voličom," zdôraznil. V posledných rokoch podľa jeho slov podpora pre NATO medzi občanmi rastie. "Tento rok je to 56 percent. Čo je dôležité, proti členstvu vystupuje len malá menšina okolo 15 percent," skonštatoval s tým, že NATO má na Slovensku podporu nielen medzi politikmi a diplomatmi, ale aj medzi väčšinou obyvateľov.



Parlamentné zhromaždenie NATO je fórum pre politikov a expertov zaoberajúcich sa bezpečnosťou a obranou. Slúži na diskusie o agende, prioritách, analýzach i identifikácii trendov v oblasti obrany a bezpečnosti. Ovplyvňuje rozhodnutia Severoatlantickej aliancie a slúži aj ako spätná väzba pre jednotlivé vlády.



Počas víkendu sa na PZ NATO v Bratislave stretli stovky delegátov z členských a partnerských krajín Severoatlantickej aliancie a ďalších hostí z oblasti Stredomoria, ale napríklad aj z Iraku a Afganistanu.