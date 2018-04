B. Bugár: D. Sakovú hodnoťme na základe výsledkov jej práce

Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Nominantka politickej strany Smer-SD na post ministra vnútra Denisa Saková musí dostať príležitosť a hodnotiť jej prácu je možné až na základe výsledkov jej práce. Po skončení utorňajšej Koaličnej rady to povedal líder strany Most-Híd Béla Bugár.



"Ja stále hovorím to isté, že hodnoťme daného ministra na základe výsledku, čo urobí v danom rezorte. V tomto prípade aj pani Sakovú, ak bude vymenovaná. Aj ona musí dostať príležitosť, že to vie robiť, má skúsenosti," povedal Bugár. Doplnil, že bude musieť odolávať rôznym tlakom. "Som presvedčený, že bude schopná čeliť aj týmto výzvam," dodal Bugár.



Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Nominantkou strany Smer-SD na tento post je štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková.