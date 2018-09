Bugár: Návrh Smeru o voľbe ústavných sudcov v Moste-Híd neprejde

Neočakáva, že by to viedlo ku koaličnej kríze.

Bratislava 24. septembra (TASR) - Návrh Smeru-SD, aby ústavných sudcov volil priamo parlament ústavnou väčšinou bez toho, aby potom o kandidátoch rozhodoval aj prezident SR, klubom Most-Híd neprejde. Povedal to predseda Mosta-Híd Béla Bugár na tlačovej konferencii v bratislavskej centrále strany.



"Takéto zásadné zmeny sa nedajú urobiť pár mesiacov či týždňov pred takouto dôležitou voľbou. U nás to vyzerá tak, že to nemá šancu prejsť," uviedol Bugár.



Neočakáva, že by to viedlo ku koaličnej kríze. "Toto nie je v programovom vyhlásení vlády (PVV), takže ideme podľa koaličnej zmluvy a tak, ak niekto navrhne niečo, čo nie je v PVV, musí s tým súhlasiť každý koaličný partner," uviedol.



Zmena Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sú v druhom čítaní, poslanci k nim môžu prinášať pozmeňujúce návrhy. Vládny Smer-SD avizoval, že navrhne, aby parlament nevolil kandidátov na ústavných sudcov, ako je to v súčasnosti, ale aby priamo volil ústavných sudcov aspoň 90 hlasmi. Kandidát, ktorý by získal ústavnú väčšinu, by sa automaticky stal ústavným sudcom.







V súčasnosti predkladá parlament zvolených kandidátov prezidentovi SR a ten z nich vyberá a menuje ústavných sudcov. Prezident Andrej Kiska považuje tieto úvahy za nebezpečné a zdôrazňuje potrebu systému bŕzd a protiváh.



Novely predložil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), predchádzajú veľkej personálnej obmene ÚS SR. Gál upozorňuje, že pokiaľ sa parlament na zmene pravidiel nedohodne, deväť z celkovo 13 ústavných sudcov, ktorým sa vo februári 2019 končí funkčné obdobie, sa bude voliť po starom. Minister považuje súčasný stav za nevyhovujúci a verí, že sa podarí nájsť zhodu na nových pravidlách.



Na zmenu ústavy bude koalícia potrebovať aj podporu opozície. OĽaNO v reakcii na zámer Smeru-SD uviedlo, že jeho kľúčovou požiadavkou je, aby ústavní sudcovia boli volení ústavnou väčšinou tak, ako odporúča Benátska komisia. Predsedníčka klubu Veronika Remišová zároveň kritizovala postup Smeru-SD, ktorý prichádza s návrhom na poslednú chvíľu. Alojz Baránik z SaS o návrhu Smeru-SD povedal, že Slovensko sa jeho predložením ocitá na zásadnej križovatke, kde sa rozhoduje, či bude smerovať k demokracii a právnemu štátu alebo do autoritárneho štátu.