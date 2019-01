B. Bugár odovzdal podpisy pre svoju prezidentskú kandidatúru

Pre kandidatúru v týchto voľbách sa rozhodol preto, že spoločnosť už podľa neho dozrela a ľudia sa už nepýtajú na národnosť kandidáta.

Bratislava 14. januára (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR a šéf Mosta-Híd Béla Bugár odovzdal v pondelok v parlamente petíciu s podpismi potrebnými na jeho prezidentskú kandidatúru.



"Vyzbierali sme 34.656 podpisov," informoval Bugár, ktorý chce byť prezidentom všetkých ľudí a nerozdeľovať spoločnosť. "Celá Európa a Slovensko prežíva turbulennté obdobie. Spoločnosť je rozdelená. Budúci prezident musí mať skúsenosti, musí vedieť spájať a nie rozdeľovať, a musí byť prezidentom všetkých," povedal.



Pre kandidatúru v týchto voľbách sa rozhodol preto, že spoločnosť už podľa neho dozrela a ľudia sa už nepýtajú na národnosť kandidáta. "Ale čo robil, robí, aké má predstavy o Slovensku," doplnil Bugár.



Potvrdil, že už má zriadený transparentný účet, mal na ňom približne 200.000 eur. Na kampaň kandidát môže podľa zákona minúť najviac 500.000 eur. Bugár sa bude snažiť neminúť celú sumu. Vo voľbách chce dosiahnuť čo najlepší výsledok. Nemyslí si, že je nereálne dostať sa do druhého kola.



Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov bude možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.