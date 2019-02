B. Bugár verí, že P. Kresák vedome nespolupracoval s ŠtB

Líder OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že Kresák bol vedomým spolupracovníkom komunistickej tajnej služby.

Bratislava 8. februára (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár verí poslancovi Národnej rady SR a kandidátovi na ústavného sudcu Petrovi Kresákovi (Most-Híd), že vedome nespolupracoval so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). "Je to tvrdenie proti tvrdeniu. Ide o to, komu veriť. Pánovi Kresákovi, alebo Igorovi Matovičovi, ktorý len pokračuje vo svojej deštrukčnej činnosti," uviedol Bugár.



Líder OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že Kresák bol vedomým spolupracovníkom komunistickej tajnej služby. Podľa jeho slov to dokazuje dokument z pražských archívov, kde je vo výdavkoch uvedená suma aj v dolároch. To podľa neho znamená, že sa Kresák v Amerike stretával s pracovníkom tajnej služby.



Kresák opakovane vyhlásil, že nikdy vedome nespolupracoval s rozviedkou ani ŠtB nedával informácie. Zdokumentované stretnutia označil za vymyslené. Hovoril, že v čase, keď sa mali uskutočniť v Československu, bol už v Amerike. Informácie o jeho vedomej spolupráci nie sú podľa poslanca pravdivé. "Spis bol založený na základe nepravdy. Údaje neboli pravdivé a ten spis bol založený bez môjho vedomia," uviedol Kresák s tým, že nič nepodpisoval. Zopakoval, že bol vedený ako sledovaná osoba.