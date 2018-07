B. Bugára teší dohoda lídrov EÚ o migrácii bez povinných kvót

Štáty EÚ budú môcť na svojom území zriadiť migračné hot-spoty, v ktorých sa má operatívne určiť, ktorý migrant zachránený na mori má nárok na azyl a ktorý bude vrátený do vlasti.

Bratislava 1. júla (TASR) - Predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára teší, že sa európski lídri pri otázke migrantov dohodli na riešeniach bez povinných kvót. Napísal to na sociálnej sieti Facebook.



"Považujem to za významný dôkaz toho, že lídri pristupujú k jednotlivým otázkam EÚ veľmi zodpovedne. Každá dohoda, každý zdravý kompromis robí totiž Európu silnejšou, a o to by nám malo ísť predovšetkým. Slovensko má šancu byť silnejšie len v silnej Európe," zdôraznil Bugár.



Lídri EÚ dosiahli v piatok (29.6.) na summite v Bruseli dôležitú dohodu o migrácii. Štáty EÚ budú môcť na svojom území zriadiť migračné hot-spoty, v ktorých sa má operatívne určiť, ktorý migrant zachránený na mori má nárok na azyl a ktorý bude vrátený do vlasti. Z Talianska, ktoré čelí najväčšiemu náporu migrantov, si jednotlivé krajiny majú prisťahovalcov preberať na dobrovoľnej báze, teda bez vytyčovania kvót.



EÚ bude okrem toho pracovať aj na koncepte vzniku centier mimo Európy - pravdepodobne v severnej Afrike, do ktorých by mali byť prepravovaní migranti zachránení na mori, a v spolupráci s medzinárodnými organizáciami by sa potom rozhodovalo, ktorý z nich bude mať nárok na azyl a môže byť prevezený do Európy. Ekonomickí migranti budú repatriovaní.



Medzi prioritami migračnej politiky EÚ sa v záverečnom dokumente uvádza aj nutnosť navýšiť objem financií pre operácie, ktorých cieľom je brániť ilegálnemu prenikaniu migrantov do krajín EÚ, a poskytnúť finančnú podporu analogickým aktivitám na území Turecka a v štátoch Afriky.