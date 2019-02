B. Bugára už prestáva baviť urovnávať vzťahy medzi R.Ficom a A.Kiskom

Kiska naznačil, že Fico na boj proti nemu zneužil verejné inštitúcie. O vyhrážkach podľa prezidenta vedeli aj podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) a predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

Bratislava 22. februára (TASR) - Predsedu Mosta-Híd a podpredsedu Národnej rady SR Bélu Bugára už prestáva baviť, že vždy, keď sa dvaja ústavní činitelia hádajú, má byť on ten, kto to má vysvetľovať a urovnávať. Reagoval tak na informácie o údajnom vydieraní prezidenta Andreja Kisku expremiérom a šéfom Smeru-SD Robertom Ficom.



"S pánom prezidentom som mal nejeden telefonický aj osobný rozhovor medzi štyrmi očami. Nielen teraz, ale aj pri veľmi vážnych udalostiach v našej krajine. Obsah týchto rozhovorov však považujem za dôverný, preto o nich na verejnosti nikdy nebudem rozprávať," uviedol s tým, že dvojicu ústavných činiteľov tvoria dospelí ľudia, ktorí by svoje vzájomné spory mali vedieť vyriešiť civilizovane a sami.



Kiska v piatok povedal, že trestné stíhanie konateľa spoločnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že ho Kiska nevymenuje za predsedu ústavného súdu, a teda mu odmietol politický dôchodok na ústavnom súde. Z návrhu obvinenia je podľa Kisku zrejmé, že po skončení sa prezidentského mandátu bude obvinený aj on. Zdôraznil však, že sa nenechá zastrašiť ani vydierať a bude sa brániť.



Kiska naznačil, že Fico na boj proti nemu zneužil verejné inštitúcie. O vyhrážkach podľa prezidenta vedeli aj podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) a predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Bugár mal Kiskovi odovzdať Ficov odkaz, že bude kandidovať a že ho buď vymenuje za predsedu ÚS, alebo boj proti nemu bude pokračovať. Pellegriniho o tom informoval Kiska, bol aj pri niekoľkých stretnutiach s Ficom.



Prezident tiež upozornil na to, že od decembra sa Fico zdržal akýchkoľvek osobných útokov. Potvrdil, že Ficovi odkázal, že ho za ústavného sudcu nevymenuje, naposledy 18. januára.



Fico odmietol obvinenia z ovplyvňovania polície a prokuratúry. Tvrdí, že ani netušil, že bude vznesené obvinenie voči konateľovi spoločnosti KTAG. Kisku označil za podvodníka a klamára.



"Obviniť ústavného činiteľa SR, poslanca Národnej rady SR a predsedu najsilnejšej politickej strany, že má na špagátiku políciu, prokuratúru a že tieto inštitúcie na povel, na telefonát, v priebehu 24 hodín spustia proces obvinenia konkrétnej osoby, to je silná káva," uviedol Fico. Očakáva od orgánov činných v trestnom konaní, že sa k tomuto obvineniu vyjadria a že ho odmietnu.



K samotnému trestnému oznámeniu Kiska povedal, že by nikdy nedal do nákladov firmy niečo, čo by nebolo spojené s jej budúcimi výnosmi. Rešpektuje však, že má finančná správa iný názor a náklad neuznala.



V prípade daňových káuz spájaných s prezidentom SR Andrejom Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 146.000 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým zastáva svoj úrad, nie je ho možné obviniť.