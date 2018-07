B. Gröhling: Ministerka M. Lubyová nesmie dovoliť predražený internet

Podľa tímlídra SaS pre školstvo je lacnejšie a efektívnejšie, aby si školy internet zabezpečili vo svojej réžii na základe príspevku, ktorý by dostávali.

"Namiesto toho by mala prenechať zabezpečenie internetu na samotné školy," vyhlásil Gröhling. Ako ďalej doplnil, štátom obstarávaný internet je trikrát drahší než internet, ktorý by si školy zabezpečili samy. "Je zvláštne, že v čase, keď v školstve chýbajú peniaze a nakupujú sa stíhačky za 1,6 miliardy eur, dokáže niekto vôbec rozmýšľať nad zavedením predraženého internetu," dodal.



Podľa tímlídra SaS pre školstvo je lacnejšie a efektívnejšie, aby si školy internet zabezpečili vo svojej réžii na základe príspevku, ktorý by dostávali. "Trhové ceny sú podstatne nižšie. Navyše, pre väčšie školy je štátom dodaný internet pomalý. Aj preto viac ako 1300 škôl nevyužíva štátny internet. V takomto nefunkčnom projekte nemá zmysel pokračovať," uviedol.



Rezort školstva pre TASR uviedol, že úplne súhlasí s tvrdením poslanca, že v súčasnosti dodávaný internet pre školy cez projekt Infovek je pomalý. "Aj to je dôvod, prečo ho niektoré školy nechcú využívať a rovnako sa stotožňujeme s tým, že v takomto projekte nemá zmysel pokračovať. Presne aj to boli dôvody, pre ktoré ministerstvo pristúpilo k obstarávaniu výkonnejšieho, rýchlejšieho pripojenia. Ale rovnako aj bezpečnejšieho a spoľahlivejšieho pripojenia aj k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje," poznamenalo ministerstvo školstva.



Gröhling tvrdí, že školstvo potrebuje skutočnú decentralizáciu. Rezort školstva vidí v decentralizovanom nákupe pripojenia isté riziká, avšak ani túto možnosť zatiaľ nevylučuje. "Uvedené riešenie by kládlo zvýšené nároky na riaditeľov a zriaďovateľov škôl. A môže tiež znížiť štandardy zabezpečenia ochrany obsahu, elektronického zberu dát do informačného systému, ako aj možnosti využívať napríklad online maturity," vysvetlilo ministerstvo. Zároveň dodalo, že prvoradým záujmom je, aby školy mali zabezpečené pripojenie na internet.