B. Mrekaj končí ako šéf Úradu pre riadenie podriadených organizácií

Bratislava 6. apríla (TASR) - Boris Mrekaj končí na vlastnú žiadosť ako šéf Úradu pre riadenie podriadených organizácií na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Požiadal o ukončenie pracovného pomeru a uvoľnenie z funkcie k 15. aprílu bez udania dôvodu," povedala Eliášová. Rezort sa otázkou jeho nástupcu zaoberá a vyhlási oficiálne výberové konanie. Odchod Mrekaja pre MZ podľa Eliášovej znamená "profesionálnu aj ľudskú stratu".



Úrad pre riadenie podriadených organizácií sa na MZ zriadil za exministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Koordinuje sa cez neho riadenie nemocníc v pôsobnosti MZ, hľadá riešenia, ako by zdravotnícke zariadenia mohli ušetriť.



Úrad takisto porovnáva aktivity v prevádzkovej a medicínskej činnosti, posudzuje obstarávania nemocníc a snaží sa predchádzať neefektívnym nákupom. Jeho zámerom je dostať nemocnice postupne do vyrovnaného hospodárenia.