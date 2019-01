B. Tauchmannová odovzdala podpisy pre prezidentskú kandidatúru

Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca.

Bratislava 22. januára (TASR) - Bohumila Tauchmannová odovzdala v utorok v Národnej rade SR petíciu s podpismi potrebnými na jej prezidentskú kandidatúru.



"Odovzdala som viac ako 16.000 podpisov," informovala Tauchmannová. Pre kandidatúru sa rozhodla preto, že chce prispieť k zmene v spoločnosti. Ľudia podľa jej slov chcú, aby zákon platil pre každého rovnako, aby boli potrestané tie skutky, ktoré majú byť potrestané.



Tauchmannová verí, že má šancu dostať sa v prezidentských voľbách do druhého kola, hoci nie je taká známa ako niektorí iní kandidáti.



Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov bude možné doručovať do 31. januára do polnoci.