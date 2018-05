Babiš a Pellegrini otvorili v Brne festival Re:publika

Rozpočet festivalu dosiahol 128 miliónov českých korún (približne 4,97 milióna eur).

Brno 26. mája (TASR) - Český premiér v demisii Andrej Babiš sa v sobotu napoludnie v Brne zúčastnil so svojím slovenským kolegom Petrom Pellegrinim na slávnostnom otvorení trojtýždňového festivalu Re:publika, ktorý pripomína 100 rokov od vzniku Československa. Informoval o tom spravodajský portál Českej televízie (ČT).



Festival Re:publika otvorili na Brnianskom výstavisku premiéri s dvojníkom prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Vystúpila hudba Armády ČR so súborom Ondráš, defilovalo 400 hasičských práporčíkov a prítomní si vypočuli hymny oboch krajín.



Festival predstavuje 100 rokov československého dizajnu a umenia. Usporiadatelia očakávajú, že nasledujúce tri týždne si prídu exponáty pozrieť státisíce ľudí. Jedným z hlavných lákadiel festivalu je Slovanská epopeja maliara Alfonsa Muchu.



Rozpočet festivalu dosiahol 128 miliónov českých korún (približne 4,97 milióna eur).



Expozície a programy sú zdarma. Výnimkou je výstava deviatich plátien Muchovej Slovanskej epopeje a spoplatnené sú aj jednotlivé predstavenia prehliadky stredoeurópskych baletných súborov. Táto prehliadka je jednou z najväčších, aké sa v Česku dosiaľ uskutočnili.



Na bezpečnosť dohliada zvýšený počet mestských strážnikov, dodal spravodajský portál ČT.



Pellegrini aj Babiš pred slávnostným otvorením festivalu debatovali s moderátorom ČT Danielom Takáčom o vzniku Česloslovenska v roku 1918, o vzájomných vzťahoch či Európskej únii.



Obaja lídri sa vyjadrili, že vznik spoločnej Československej republiky pokladajú jednoznačne za pozitívnu udalosť.



"V roku 1918 sme po tisícročnom útlaku mohli vyjadriť svoje právo na sebaurčenie," povedal slovenský premiér Pellegrini. Babiš pripomenul, že Československo si nezávislosť vtedy vybojovalo a mohlo vzniknúť aj vďaka 50.000 legionárom.



Za rovnako pozitívne pokladajú obaja politici aj rozdelenie spoločného štátu na začiatku roka 1993. Pellegrini povedal, že "tých 25 rokov, keď si Česko a Slovensko žijú vlastné príbehy, nás ešte ďalej zblížilo". Podľa Pellegriniho môže byť proces delenia štátu vzorom pre celý svet. Babiš dodal, že neusporiadať vtedy referendum o rozdelení bolo dobré rozhodnutie. "Pri referende by asi Česi hlasovali za spoločný štát a Slováci proti. To by prinieslo problémy," doplnil Babiš.