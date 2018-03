Babiš poinformuje Pellegriniho o debatách lídrov v kauze Salisbury

Premiér ČR pripomenul, že lídri o útoku na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v Salisbury debatovali takmer štyri hodiny, pričom pozície jednotlivých krajín sa rôznili.

Brusel 23. marca (TASR) - Necelý deň bol predseda českej vlády v demisii Andrej Babiš akýmsi "československým premiérom" na summite EÚ v Bruseli, kde na časti programu zastupoval nového slovenského premiéra Petra Pellegriniho. Zastupoval ho na aj diskusiách o spoločnej pozícii členských štátov EÚ k útoku v Salisbury a pri prijímaní usmernení k pobrexitovým vzťahom medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.



Na otázku TASR, aký mandát vo štvrtok dostal od Pellegriniho ohľadom slovenskej pozície k útoku nervovo-paralytickou látkou v Salisbury, Babiš povedal, že príslušné poverenie dostal v písomnej podobe. Pellegrini však podľa neho nešpecifikoval, ako presne bude Slovensko reagovať.



Babiš počas tlačovej besedy pripomenul, že lídri o útoku na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v Salisbury debatovali takmer štyri hodiny, pričom pozície jednotlivých krajín sa rôznili.



"V rámci debaty padali rôzne nápady. Ja mu asi zavolám a budem ho o tom informovať, aby o tom vedel z prvej ruky," uviedol Babiš s odkazom na slovenského premiéra.



Zároveň spresnil, že členské štáty vo štvrtok večer jednohlasne vyjadrili podporu Británii v súvislosti s útokom v Salisbury. Zhodli sa na tom, že každá krajina v priebehu budúceho týždňa rozhodne o tom, či prijme konkrétne opatrenia voči Rusku, napríklad v podobe vyhostenia časti ruských diplomatov.



"Teraz je na každej členskej krajine, aby zareagovala. Každý štát má svoje špecifikum, historické i geografické, takže je to na tých štátoch, ako sa k tomu postavia," vysvetlil Babiš. A dodal, že v tejto otázke on "Slovensku nebude radiť". "Máte novú vládu, tak určite sa s tým vyrovnáte," odkázal do Bratislavy.



Babiš pred novinármi uviedol, že v pondelok bude rokovať s ministerstvom zahraničných vecí ČR o tom, aké opatrenia prijmú voči Rusku, pričom nevylúčil ani vyhostenie niekoľkých ruských diplomatov. A dodal, že o tomto zámere už informoval aj českého prezidenta Miloša Zemana.



Británia obviňuje Rusko z otrávenia bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije nervovoparalytickou látkou A234 zo skupiny novičok. Dvojicu našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným strediskom v meste Salisbury. Obaja sú naďalej v kritickom, no stabilizovanom stave. Moskva všetky obvinenia kategoricky odmieta a obviňuje Londýn, že na objasnení prípadu nie je ochotný spolupracovať.



spravodajca TASR Jaromír Novak