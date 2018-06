Bastrnák: Zákon o interrupciách meniť netreba

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák je zároveň gynekológ.

Bratislava 23. júna (TASR) - Zákon o interrupciách by sa meniť nemal. Ten súčasný je dobrý, termíny v ňom majú svoje opodstatnenie a téme navyše politika škodí. Myslí si to predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák, ktorý je zároveň gynekológ. Napriek svojej kvalifikácii ho poslanci nezavolali do pracovnej skupiny, ktorá sa má zmenou zákona zaoberať.



„Viem, že má takáto skupina vzniknúť, ale neviem o nej nič. No myslím si, že o takejto veci nemajú rozhodovať politici, ale ženy a odborná verejnosť. Navyše, ako gynekológ si tiež myslím, že zákon by sa meniť nemal. Ten súčasný je dosť prísny a je dobrý,“ povedal pre TASR a poukázal na klesajúci trend pri interrupciách.



Nepozdávajú sa mu zámery skrátiť súčasné zákonné termíny. Pripomína postupy a vyšetrenia, ktoré si vyžadujú čas. Vývinové chyby sa podľa Bastrnákových slov skôr ako po určitom počte týždňov nepreukážu. Zdôrazňuje, že pri klesajúcom počte interrupcií by bolo lepšie sústrediť sa na prevenciu a nie sprísňovať zákon.



Sprísnenie zákona o interrupciách mali poslanci na stole aj pred niekoľkými dňami. Stopli ho, ale viacerí zákonodarcovia sa téme chcú venovať ďalej. Podľa podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára je medzi poslaneckými klubmi snaha nájsť dohodu na zmene pravidiel. Blanár mieni presadzovať ústavnú úpravu zákona. Zároveň zdôrazňuje potrebu podať pomocnú ruku tehotným ženám, aby donosili dieťa a dali ho na adopciu. Budúci adoptívni rodičia by podľa Blanára mohli napríklad matkám platiť náklady súvisiace s tehotenstvom.



Bastrnák chce presviedčať kolegov v strane aj koalícii, aby pri tejto téme počúvali najmä odborníkov a ženské organizácie. Na nápady, ktoré už odzneli v médiách, Bastrnák reaguje tým, že sa debatovať dá o čomkoľvek. „Ale toto je taká vec, pri ktorej platí, že čím menej politiky do nej vstúpi, tým lepšie,“ uzavrel.