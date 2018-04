BBC: Európska spoločnosť sa považuje za inú, než bola pred desaťročím

Podiel osôb vnímajúcich svoje krajiny ako rozdelenejšie je podľa týchto údajov celosvetovo najvyšší práve v Európe.

Londýn 23. apríla (TASR) - Až 66 percent Európanov sa domnieva, že ich krajiny sú polarizované viac, než tomu bolo pred desiatimi rokmi. Štyridsaťsedem percent z nich si myslí, že spoločnosť je menej tolerantná, vyplynulo z internetového prieskumu organizácie Ipsos MORI pre britskú stanicu BBC, ktorého výsledky boli zverejnené v pondelok.



Podiel osôb vnímajúcich svoje krajiny ako "rozdelenejšie" je podľa týchto údajov celosvetovo najvyšší práve v Európe. So samotnou rozdelenosťou však vo svete súhlasili až tri štvrtiny opýtaných, pričom menšia časť tejto skupiny považuje spoločnosť za "veľmi rozdelenú".



Ako hlavný zdroj napätia bola vo všeobecnosti označená politika, ako však upozornila BBC, v prípade Británie sú na prvom mieste rozdiely medzi prisťahovalcami a pôvodným obyvateľstvom, nasledované náboženskými a etnickými rozdielmi. Imigranti boli najčastejšie menovaní aj v Nemecku a vo Francúzsku.



Len 16 percent účastníkov prieskumu vyjadrilo názor, že v súčasnosti sú rozdiely v spoločnosti menej ostré ako predtým.



Do prieskumu sa zapojilo 19.428 respondentov z 27 krajín sveta vrátane 11 európskych - Belgicka, Británie, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Ruska, Srbska, Španielska, Švédska a Talianska.



Spomedzi európskych krajín sú rozdiely vnímané najvýraznejšie v Srbsku, kde až 93 percent opýtaných uviedlo, že spoločnosť je veľmi alebo značne rozdelená.



Predstaviteľ Ipsos MORI však uviedol, že "podobný trend vidieť v celej Európe". Nevedel pritom určiť, či je to odrazom politickej atmosféry a príklonu k pravici v niektorých častiach kontinentu, alebo či je politická atmosféra naopak dôsledkom toho, že ľudia pociťujú vyššie napätie. Upozornil tiež na pretrvávajúce napätie, ktoré vyplýva z triednych a príjmových nerovností.