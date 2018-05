Chystajú sa obmedzenia v predaji a používaní pyrotechniky

S pyrotechnikou sme sa v uliciach stretávali počas bežných dní či počas neskorých nočných hodín a sviatkov pokoja. Mamičky sa sťažovali, že ich deti sa budia na hlasné výbuchy, ktoré odpaľuje mládež.

Banská Bystrica 21. mája (TASR) – Samosprávy po celom Slovensku sa za posledné roky snažili obmedziť používanie pyrotechniky na svojom území a mnoho z nich sa po vzore Banskej Bystrice pustilo do jej regulácie prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN).



Miestna úprava však nedokázala reagovať na celú problematiku aj z dôvodu kompetencií, ktoré mesto či obec má. Konštatoval to viceprimátor Banskej Bystrice Martin Turčan. Dúfa, že zákon, ktorý teraz smeruje do Národnej rady SR, výrazným spôsobom zmení používanie a predaj pyrotechniky na Slovensku.



"Zmena zákona je výrazným krokom vpred, ktorý vytvorí jasnejší zákonný rámec nielen na používanie, ale i samotný predaj pyrotechniky," zdôraznil Turčan. Pripomenul, že práve mesto pod Urpínom bolo jedným z prvých, ktoré začiatkom roka 2016 prijalo VZN a regulovalo ním termín a miesto používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3.



"VZN nastavilo pravidlá. Reálne v praxi sme samozrejme nedokázali vždy dosiahnuť to, aby každý rešpektoval naše obmedzenie. Veľmi sme chceli, aby túto problematiku podchytil zákonodarca a pevne zakotvil v zákone nielen používanie, ale najmä predaj pyrotechniky. Občania sa sťažovali, že ich hlasné výbuchy a svetelné efekty vyrušujú a strašia. Trpeli malé deti, seniori a zvieratá. S pyrotechnikou sme sa v uliciach mesta i na sídliskách stretávali počas bežných dní či počas neskorých nočných hodín a sviatkov pokoja. Mamičky sa sťažovali, že ich deti sa budia na hlasné výbuchy, ktoré odpaľuje mládež. Majitelia domácich miláčikov trpeli spolu s nimi. Som rád, že pod tlakom samospráv vzniká nový zákon, ktorý by mohol mnoho vecí posunúť vpred v prospech obyvateľov," dodal banskobystrický viceprimátor, ktorý stál za vznikom spomínaného VZN.



Aj advokátka Lucia Fabriciusová vníma reguláciu pyrotechniky prostredníctvom zákona ako najlepšiu možnú cestu.



"Po stránke zákona je obmedzenie predaja pyrotechniky najlepšia možná cesta, ako skutočne obmedziť jej využívanie na celom Slovensku. Zákon má po prvé úplne zakázať používanie s tým, že v období od 31.12. do 1.1. jej používanie bude povolené a v ostatnom období len so súhlasom samosprávy pre vopred dohodnuté aktivity jednotlivcov. Toto mohli samosprávy, ako napríklad Banská Bystrica, regulovať platným VZN, no nemohli regulovať predaj pyrotechniky, ku ktorému má prijatím zákona dôjsť. V období od 28.12. do 31.12. plánuje zákonodarca povoliť samotný predaj, a tým jasne nastaviť možnosti zakúpenia týchto výrobkov v obchodoch. Pre konkrétny prípad môže samospráva povoliť ohňostroj alebo pyrotechniku, a to vydaním povolenia, ktoré bude zároveň slúžiť ako povolenie na zakúpenie pyrotechniky u predajcu," priblížila Fabriciusová.