M. Beblavý: Spolu a Progresívne Slovensko pôjdu do volieb spoločne

Bratislava 12. júna (TASR) - Mimoparlamentné strany Spolu a Progresívne Slovensko pôjdu do parlamentných volieb spoločne. O vzájomnej dohode informoval v stredu predseda Spolu a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý na sociálnej sieti.



"Našou zodpovednosťou je spolupracovať, lebo len tak budeme schopní vyhrať voľby pred Smerom-SD. A získať poverenie zostaviť novú vládu, ktorá prinesie zmenu," uviedol. Doplnil, že v tejto snahe rátajú aj so spoluprácou s dosluhujúcim prezidentom Andrejom Kiskom a jeho novou stranou.



Beblavý napísal, že Kisku vnímajú ako najbližšieho partnera. "Preto sme ho na tlačovú konferenciu v piatok pozvali ako hosťa, s možnosťou na nej vystúpiť," dodal.



"Andrej Kiska je stále prezidentom Slovenskej republiky a nikdy sa nezúčastnil žiadnej straníckej tlačovej konferencie. Považuje to za nevhodné," reagoval na vyjadrenia Beblavého hovorca prezidenta Roman Krpelan. Argumentuje tým, že ani v budúcnosti by sa nemal prezident zúčastňovať na straníckych tlačových konferenciách, čo podľa jeho slov určite nechcú ani nové strany.