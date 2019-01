Beblavý: Vláda SR by mala prijať ochranný balíček pred brexitom

Expert Spolu na zahraničnú a európsku politiku Vladimír Bilčík je presvedčený, že vláda SR musí mať aj jasný plán a komunikáciu, čo nás čaká po 29. marci.

Bratislava 16. januára (TASR) - Vláda SR by mala prijať ekonomický ochranný balíček pre našich občanov v prípade tvrdého brexitu a jasný plán, ako budú naše ministerstvá postupovať a zároveň ochraňovať Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii. Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásil líder mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý na margo hlasovania britského parlamentu o Dohode o odchode Británie z EÚ.



"Vstupujeme do obdobia zásadnej neistoty, nikto nevie, čo sa stane. V tejto chvíli je výrazné riziko aj tvrdého neriadeného brexitu bez dohody, čo by malo na Slovensku zásadné dosahy," povedal Beblavý. Upozornil, že Veľká Británia je jeden z najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska. "Náš obchod s Veľkou Britániou je okolo piatich percent HDP. Tvrdý brexit možno preklopí celú európsku ekonomiku do recesie a naša vláda by na to mala byť pripravená," odkázal.



Spolu preto navrhuje, aby vláda pripravila ekonomický balíček na ochranu občanov v dôsledku brexitu. Obsahuje zníženie daní a odvodov pre zamestnancov a pracujúcich, keďže tieto peniaze sa najrýchlejšie pretavia do domácej spotreby. Obsahuje aj odľahčenie záťaže podnikateľov rušením regulácií a zrýchlenie čerpania eurofondov.



Expert Spolu na zahraničnú a európsku politiku Vladimír Bilčík je presvedčený, že vláda SR musí mať aj jasný plán a komunikáciu, čo nás čaká po 29. marci. "Kabinet dodnes nepredstavil ucelenú komunikačnú stratégiu ani plán, ako budeme postupovať v prípade tvrdého brexitu," podotkol.



Aby dosahy na približne 100.000 Slovákov, ktorí vo Veľkej Británii žijú, boli čo najmiernejšie, Bilčík navrhuje zjednodušenie prístupu k dvojitému občianstvu pre všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí, respektíve minimálne pre tých, ktorí žijú vo Veľkej Británii.