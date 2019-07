Beňová: EP dohodu o top pozíciách asi odobrí

Za problém však považuje, že zlyhal proces tzv. špicenkandidátov, medzi ktorými boli aj socialista Frans Timmermans a líder ľudovcov David Weber.

Štrasburg 3. júla (TASR) - Politické frakcie v Európskom parlamente (EP) dali najavo nespokojnosť s dohodou o obsadení najvyšších pozícií v inštitúciách EÚ, ktorá sa zrodila po trojdňovom mimoriadnom summite v Bruseli. Aj napriek tomu europarlament na svojom zasadnutí o dva týždne zrejme tento balík mien schváli, uviedla v stredu slovenská europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) z parlamentnej frakcie európskych socialistov a demokratov (S&D).



Beňová priznala, že v europarlamente je takmer 65 percent nových poslancov a tak trochu to skomplikovalo stredajší proces volieb predsedu EP, pretože nie všetci celkom rozumeli, ako prebiehajú rokovania v politických frakciách či komunikácia s Radou EÚ.



Podľa jej slov je dobré, že Európskej komisii by po prvý raz mala šéfovať žena, Nemka Ursula von der Leyenová, a s ohľadom na obsadenie top pozícií, ktoré odporučila Európska rada, dodala, že treba vychádzať z reality, podľa ktorej májové eurovoľby vyhrala Európska ľudová strana (EPP) a socialisti boli až druhí.



Za problém však považuje, že zlyhal proces tzv. špicenkandidátov, medzi ktorými boli aj socialista Frans Timmermans a líder ľudovcov David Weber. Timmermans ani Weber nemali pri hlasovaní lídrov EÚ podporu krajín Vyšehradskej štvorky (V4), Beňová však upozornila, že napríklad Timmermans ani raz nenavštívil Slovensko a je pre občanov SR neznámy.



Beňová pripomenula, že dohoda šéfov vlád a štátov z Bruselu znamená, že post predsedu EP v prvej časti volebného obdobia pripadne socialistom, a tí sa v utorok večer rozhodli pre Taliana Davida Sassoliho.



"Bola by som radšej, keby tieto vysoké posty obsadzovali iba ľudia, ktorí prešli voľbami. Ale politika je umenie možného," zhodnotila situáciu s top pozíciami v EÚ.



Zároveň dodala, že na druhom júlovom plenárnom zasadnutí EP (15.-18.7) europoslanci zrejme odobria balík štyroch mien pre obsadenie pozícií predsedov Európskej komisie, Európskej rady, šéfa diplomacie EÚ a šéfa Európskej centrálnej banky. "Nemyslím si, že to bude dramatické, zostávajúci čas sa využije na komplexné rokovania," uviedla.



Poslanec Martin Šimečka (PS) z liberálno-centristickej frakcie Obnovme Európu s odkazom na proces, ktorý určil, kto obsadí kľúčové posty v EÚ, priznal, že to nie je pekný pohľad.



"To nie je veľmi pekný pohľad na premiérov, ako len tak vyberajú z klobúka mená a dohadujú sa medzi sebou," opísal situáciu. Dodal, že je zvláštne, ak v európskych voľbách takmer 200 miliónov ľudí volilo podobu nového europarlamentu a nakoniec rozhodne 28 ľudí za zavretými dverami.



"A ten šéf eurokomisie nemusí byť ani zvolený. Mne sa toto dnes už naozaj zdá tak trochu archaické," priznal Šimečka.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)