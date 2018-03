M. Beňová: Socialisti z EP nechcú stupňovať napätie okolo Slovenska

Socialisti z EP, vrátane slovenských europoslancov, boli podľa Beňovej aktívni a zapojili sa do debaty v pléne, pričom žiadajú prijať také opatrenia, ktoré pomôžu dvojnásobnú vraždu nestranne vyriešiť

Brusel 16. marca (TASR) - Socialisti v Európskom parlamente (EP) boli aktívni pri príprave osobitnej misie, ktorá minulý týždeň navštívila Slovensko v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a s odhaleniami, na ktorých pracoval zavraždený novinár. Uviedla to pre TASR slovenská europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD).



Beňová pripomenula, že v mene skupiny socialistov a demokratov (S&D) vtedy oslovila premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby si vyhradili čas na stretnutie s delegáciou a odpovedali na všetky otázky jej členov.



Uviedla tiež, že socialisti túto problematiku a aj vyslanie osobitnej misie na Slovensko vnímali ako profesionálne pôsobenie europarlamentu a nechceli "hysterizovať situáciu". Reagovala tak na poznámku TASR, že skupinu S&D a Stranu európskych socialistov (PES), kam patrí aj Smer-SD, bolo v spojitosti s touto kauzou menej počuť, ako napríklad Európsku ľudovú stranu (EPP).



Líder EPP v EP Manfred Weber podľa Beňovej svojimi vyhláseniami prekročil štatút europoslanca, najmä slovami na adresu niektorých členov vlády SR. "Tie už neopakoval po mojom vystúpení a osobnom požiadaní, aby Európsky parlament nevstupoval do nominácií vlád členských štátov, pretože na to nemáme kompetencie," uviedla Beňová. Zároveň mu odkázala, že ak niekde chce "politicky upratovať", tak nech to robí v krajinách, kde dochádza k dlhodobému porušovaniu hodnôt a zmlúv EÚ, a to je v Poľsku a Maďarsku, nie na Slovensku.



Podľa jej slov EPP súčasnú situáciu na Slovensku využila na súboj v pléne europarlamentu aj preto, lebo socialisti vždy ostro kritizovali maďarského premiéra Viktora Orbána (člen EPP). Weber to teraz podľa nej využil a zaútočil na sociálno-demokratickú vládu na Slovensku.



Socialisti z EP, vrátane slovenských europoslancov, boli podľa Beňovej aktívni a zapojili sa do debaty v pléne, pričom žiadajú prijať také opatrenia, ktoré pomôžu dvojnásobnú vraždu nestranne vyriešiť. Toto stanovisko predložili Ficovi a Kaliňákovi a budú v tomto duchu rokovať aj s rekonštruovanou vládou SR.



Beňová ocenila férový a zodpovedný prístup nemeckej europoslankyne Ingeborg Grässleovej, ktorá je tiež z EPP, a ktorá viedla kontrolnú delegáciu. Tá naznačila možnosť návratu delegácie na Slovensko, čo má podľa Beňovej súvislosť s tým, že europoslanci chcú prístup k dodatočným podkladom, najmä čo sa týka Poľnohospodárskej platobnej agentúry a ministerstva pôdohospodárstva.



Parlamentná delegácia riešila aj otázku zneužívania agrodotácií v rámci štrukturálnych fondov, čo sa deje - ako priznala aj Grässleová - v mnohých krajinách EÚ, nielen na Slovensku.



"Je to celoeurópsky problém. My sme žiadali Európsku komisiu, aby prehodnotila poľnohospodársku politiku a zaistila nápravy, ktoré takému niečomu zamedzia," opísala Beňová snahy S&D. Socialisti budú preto presadzovať, aby kompetencie vznikajúcej Európskej prokuratúry boli rozšírené aj na zneužívanie štrukturálnych fondov.



Počas debaty s členmi osobitnej delegácie zazneli aj slová odchádzajúceho premiéra Fica o tom, že "na východe Slovenska nič nie je". Tie boli podľa Beňovej vytrhnuté z kontextu, pričom došlo aj nesprávnemu prepisu tohto stretnutia na Úrade vlády.



"Overovala som si to u členov delegácie, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia a nikto z nich nepotvrdil, že by sa premiér dehonestujúco vyjadril na adresu východného Slovenska," zdôraznila poslankyňa. Účastníci misie jej potvrdili, že Fico im položil otázku či niekto z nich bol na východnom Slovensku a či si vedia predstaviť, že by napríklad v Sobranciach existovala mafia, s jej typickými aktivitami. Pokračoval tým, že na Slovensku je lacná pôda a mnohí majitelia ju lacno dávajú do nájmu. Aj firmám zo západnej Európy, ktoré už z minulosti mali informácie o tom, ako fungujú dotácie a priame platby v poľnohospodárstve, zúčastňujú sa na čerpaní štrukturálnych fondov, pričom "nie všetci tí čo prišli, mali čestné záujmy".



