Väčšinu porúch na elektrických vedeniach už odstránili

Pre silný nárazový vietor, ktorý fúkal od polnoci, bolo do siedmej ráno bez elektriny viac ako 15.000 odberných miest.

Hnúšťa/Ľubochňa 10. marca (TASR) - Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) počas nedele odstránili väčšinu porúch na elektrických vedeniach. Aktuálne je bez prúdu ešte 120 odberných miest. Väčšina z nich je v Hnúšti.



Podľa hovorcu SSD Miroslava Gejdoša má spoločnosť nedoriešené už iba tri poruchy na úrovni vysokého napätia. Niekoľko odberných miest je bez prúdu ešte aj v Ľubochni pri Ružomberku a v Rapovciach v okrese Lučenec. „Ak sa nevyskytnú žiadne komplikácie, do večera by mali byť zásobovaní všetci odberatelia s výnimkou 15 chát v Ľubochnianskej doline. Sem sa nemôžu elektrikári dostať s potrebnou technikou, pretože cesta nie je verejná a je uzamknutá závorou,“ vysvetlil hovorca s tým, že SSD sa bude priebežne venovať aj lokálnym poruchám na úrovni nízkeho napätia.



Najhoršia situácia bola podľa Gejdoša počas noci zo soboty (9. 3.) na nedeľu a skoro ráno. Pre silný nárazový vietor, ktorý fúkal od polnoci, bolo do siedmej ráno bez elektriny viac ako 15.000 odberných miest. Najzasiahnutejšími oblasťami boli Liptov a južné okresy stredného Slovenska.



„Vďaka rýchlemu nasadeniu pohotovostných tímov SSD bolo krátko popoludní bez elektriny už iba 80 odberných miest. Vplyvom počasia neskôr ešte pribudli nejaké poruchy, ale už nemali taký výrazný vplyv na odberateľov a situácia bola oveľa pokojnejšia,“ zhodnotil Gejdoš.