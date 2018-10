Bezpečnosť SR bola v roku 2017 zachovaná

Ministerstvo obrany ako predkladateľ materiálu konštatuje, že vecne príslušné orgány prijímajú rôzne opatrenia na zachovanie bezpečnosti štátu.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Bezpečnosť SR v roku 2017 bola zachovaná, pričom pretrvávala väčšina hrozieb a faktorov, ktoré ovplyvňovali bezpečnostnú situáciu Slovenska v niekoľkých predchádzajúcich rokoch. Uvádza sa to v správe o bezpečnosti SR za minulý rok, ktorý v stredu odobrila vláda.



Dokument nielen informuje o zabezpečení ekonomickej a sociálnej stability, úrovne energetickej bezpečnosti, ako aj o pozitívnom vývoji v niektorých druhoch kriminality, ale poukazuje aj na nárast napätí v medzištátnych vzťahoch vo svete, na pokračujúce ozbrojené konflikty v susedstve EÚ a pretrvávanie vysokých úrovní hrozieb terorizmu a migrácie najmä v Európe, ako aj na nárast hrozieb v kybernetickom priestore. Zároveň upozorňuje na pokračujúce dezinformačné pôsobenie subjektov z vonkajšieho a vnútorného prostredia SR zamerané na ovplyvnenie verejnej mienky v prospech záujmov cudzej moci alebo lokálnych extrémistických subjektov.



Ministerstvo obrany (MO) ako predkladateľ materiálu konštatuje, že vecne príslušné orgány priebežne prijímajú rôzne opatrenia na zachovanie bezpečnosti štátu. Zároveň menuje trojicu opatrení na zachovanie bezpečnosti.



Prvým je vypracovanie a predloženie návrhu Koncepcie bezpečnostného systému SR, druhým je realizácia projektu špecializovaného vzdelávania v oblasti integrovaného záchranného systému pri príjme tiesňových volaní na linku 112 a tretím zriadenie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov ministerstiev hospodárstva a vnútra, okresných úradov v sídle kraja, spoločnosti VUJE, a. s., Trnava, ktorá je systémovým integrátorom, a zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska. Jej úlohou bude riešiť zapojenie malých obcí alebo aj miest do jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS®JISHM, ktoré sa doteraz do neho neregistrovali.