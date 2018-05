Bezpečnostná situácia z pohľadu teroristických rizík v SR je stabilná

SIS prioritne v minulom roku zamerala spravodajskú pozornosť na vyhodnocovanie teroristických rizík v Európe v súvislosti s dianím v Sýrii a Iraku.

Bratislava 18. mája (TASR) - Z pohľadu teroristických hrozieb hodnotí Slovenská informačná služba (SIS) bezpečnostnú situáciu v SR v roku 2017 ako stabilnú, bez zásadných zmien v porovnaní s rokom 2016. SIS nezaznamenala spravodajské poznatky, ktoré by viedli k reálnej teroristickej hrozbe na území SR alebo proti jej záujmom v zahraničí. Uvádza sa to v odtajnenej správe SIS v sekcii Boj proti terorizmu určenej pre verejnosť, ktorá bola zverejnená v piatok.



"Potenciál teroristickej hrozby voči SR mal mierne vzostupnú tendenciu predovšetkým v dôsledku nárastu počtu úspešne dokonaných i zmarených teroristických útokov a individuálnych násilných incidentov, ktorým čelili niektoré európske štáty v uplynulom roku najmä zo strany prívržencov džihádu," uvádza sa ďalej v správe.



Najväčšiu hrozbu pre členské krajiny EÚ naďalej predstavovala džihádistická organizácia Daesh (tzv. Islamský štát), navrátilci z oblasti Sýrie či Iraku, prívrženci Daesh alebo ideologicky spriaznené či inak motivované osoby pôsobiace v Európe ochotné realizovať útoky v jej mene, inšpirované hlavne jej mediálnou propagandou a početnými výzvami k teroristickým útokom.



"SIS v tejto súvislosti informovala externých príjemcov o realizovaných teroristických útokoch a možných teroristických rizikách vyplývajúcich z mediálnej propagandy džihádistickej organizácie Daesh vrátane nových možných spôsobov realizácie útokov. Po sérii úspešne realizovaných aj zmarených teroristických incidentov na území Európy (napríklad Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Fínsko), osobitne však v súvislosti s útokom v Španielsku 17. až 18. augusta 2017, SIS analyzovala bezpečnostnú situáciu v Európe a riziká vyplývajúce pre SR," uvádza sa okrem iného v tejto sekcii odtajnenej správy slovenskej spravodajskej služby.



SIS prioritne v minulom roku zamerala spravodajskú pozornosť na vyhodnocovanie teroristických rizík v Európe v súvislosti s dianím v Sýrii a Iraku, možným preberaním modus operandi používaných v tejto oblasti aj v Európe, úpadkom Daesh a možným návratom zahraničných teroristických bojovníkov do Európy. V tejto súvislosti SIS informovala externých príjemcov o zahraničných teroristických bojovníkoch v zónach džihádu s prepojením na SR.