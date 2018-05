Bezpečnostné fórum GLOBSEC 2018 prinesie nový prístup k témam

Organizátori tohtoročného bezpečnostného fóra v Bratislave očakávajú účasť 140 vystupujúcich z rôznych sektorov, čo je najviac v jeho doterajšej histórii.

Bratislava 10. mája (TASR) – Nadchádzajúci ročník bezpečnostného fóra GLOBSEC, ktorý bude v Bratislave od 17. do 19. mája, sa bude odlišovať od predošlých tým, že prinesie viac "vlastného obsahu". Na brífingu to vo štvrtok povedal prezident GLOBSEC-u Róbert Vass.



"Konferencia nebude už len platformou na výmenu rôznych názorov, ale prinášame aj my do toho svoj pohľad a svoje vlastné odporúčania na viaceré témy, ktoré budeme preberať," povedal s tým, že bude predstavených "viac ako osem zásadných správ". Jednu z týchto správ, nazvanú GLOBSEC Megatrends 2018, zverejňuje GLOBSEC prvýkrát už týždeň pred samotným podujatím.



Novinkou je podľa Vassa i "zásadnejšia diverzifikácia" tém konferencie. "Viac sme posilnili témy, ktoré nie sú primárne politické vo svojej povahe, ale technologické a sekundárne ovplyvňujú aj politiku," vysvetlil s poukázaním na potrebu riešiť otázky, ktoré ovplyvnia svet v blízkej budúcnosti.



"Postupne vnímame, že tá veľká dynamika, ktorú prináša technologická a informačná revolúcia, má obrovský transformačný proces na takmer každú oblasť nášho života. Pokiaľ by sme sa zaoberali len čisto tými tradičnými bezpečnostno-politickými témami, tak riešime len otázky a hasíme len problémy dneška a včerajška, ale nevidíme tie problémy, ktoré začínajú vznikať a máme ich na horizonte v priebehu jedného, dvoch, troch rokov, a ktoré zásadne ovplyvnia náš svet a naše inštitúcie," povedal Vass, pričom spomenul nové témy ako technológia blockchain, kryptomeny či umelá inteligencia.



Organizátori tohtoročného bezpečnostného fóra v Bratislave očakávajú účasť približne 140 vystupujúcich z rôznych sektorov, čo je najviac v jeho doterajšej histórii. Naplánované sú tri súbežné programy v samostatných sieňach, ako aj vyše 40 sprievodných podujatí v spolupráci s medzinárodnými partnermi vrátane svetových think-tankov. Celkovo by mal GLOBSEC 2018 privítať približne 1000 hostí zo 60-70 krajín sveta.



Ako významných rečníkov pripomenul Vass premiérov Slovenskej a Českej republiky Petra Pellegriniho a Andreja Babiša, chorvátsku prezidentku Kolindu Grabarovú-Kitarovičovú, ako i ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a ďalších členov zahraničných vlád. Za "obrovský úspech" označil aj to, že prvýkrát bude na konferencii prítomná Globálna komisia pre stabilitu kybernetického priestoru (GCSC), ktorá je najvýznamnejším celosvetovým orgánom svojho druhu.



Čo sa týka súkromného sektora, významnými zástupcami budú viceprezidenti spoločností Microsoft, Google a Facebook.



Medzi hlavnými tematickými celkami budú tentoraz budúcnosť Európskej únie, ale aj otázky tradičnej bezpečnosti v súvislosti so summitom NATO, ktorý sa uskutoční v júli v Bruseli, boj proti terorizmu a vnútorná bezpečnosť či budúcnosť vzťahov Ruska. Ďalšie témy sa majú týkať kybernetickej bezpečnosti, technológií a inovácií vrátane umelej inteligencie. Na programe je i debata o spravodlivej globalizácii a budúcnosti svetovej ekonomiky.



Očakáva sa, že slovenský premiér Pellegrini vystúpi so "zásadným prejavom o tom, ako si predstavuje ukotvenie Slovenska v rámci NATO, EÚ". Takisto zásadným by mal byť prejav Wessa Mitchella, námestníka ministra zahraničných vecí Spojených štátov, ktorý podľa Vassa v Bratislave predstaví novú americkú stratégiu pre Európu.



V správe GLOBSEC Megatrends 2018, ktorá bola zverejnená vo štvrtok, organizácia GLOBSEC Policy Institute identifikovala najvýraznejšie trendy ovplyvňujúce bezpečnosť a politiku vo svete.



Podľa tohto dokumentu sú "krajiny strednej a východnej Európy dnes geopoliticky najzraniteľnejšie od roku 1989". Ďalšími identifikovanými "megatrendami" sú nástup "flexibilnej integrácie" v EÚ, strata dôvery v multilateralizmus, rastúce ohrozenie Západu revizionizmom, organizovaným zločinom a terorizmom, vzostup "konfrontácie v medzinárodnej bezpečnosti", premena nekontrolovaného kybernetického priestoru na "ďalšiu arénu svetového konfliktu" či zneužívanie technológií a zraniteľnosti sociálnych médií na dosahovanie politických cieľov.