ZOH: Slovensko nedobehlo mix, Kuzminová: Vnímala som smolu Paulíny

Výsledky

miešané štafety, žien na 2x6 a mužov na 2x7,5 km:

1. Francúzsko (Marie Dorin Habertová, Anais Bescondová, Simon Desthieux, Martin Fourcade) 1:08:34,3 (0 tr. okr.+4 dobíjania),

2. Nórsko (Marie Olsbuová, Tiril Eckhoffová, Johannes Thingnes Boe, Emil Hegle Svendsen) +20,9 (1+11),

3. Taliansko (Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Lukas Hofer, Dominik Windisch) 26,9 (0+7),

4. Nemecko 27,2 (1+7),

5. Bielorusko 55,5 (0+3),

6. Fínsko 1:03,9 (0+3),

7. Ukrajina 1:12,1 (0+5),

8. Česko 1:39,3 (0+8),

9. Olympijskí športovci z Ruska 2:14,8 (0+10),

10. Rakúsko 2:22,0 (0+14), ...

20. SR (Paulína FIALKOVÁ, Anastasia KUZMINOVÁ, Matej KAZÁR, Martin OTČENÁŠ) nedobehlo - okruh

Pjongčang 20. februára (TASR) - Zlatú medailu v pretekoch miešaných štafiet v biatlone vybojovalo na ZOH v Pjongčangu Francúzsko. V zložení Marie Dorin Habertová, Anais Bescondová, Simon Desthieux a Martin Fourcade ho na 2x6 km ženskej a 2x7,5 km mužskej trati od strieborného Nórska delilo 20,9 sekundy a od bronzového Talianska 26,9. Slovenská štvorica Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Matej Kazár a Martin Otčenáš do cieľa po strate jedného okruhu nedobehla.V najmladšej biatlonovej disciplíne v programe ZOH, ktorá zažila premiéru len pred štyrmi rokmi v Soči, stúpli v areáli Alpensia šance aj pre tých, ktorí sa pravidelnejšie v popredí pretekov Svetového pohára neobjavovali. Dôležité bolo zložiť kvarteto z dvoch žien i dvoch mužov tak, aby rovnocenne bežecky i strelecky tím potiahli. Aj slovenská štvorica s trojnásobnou medailistkou v Pjongčangu Kuzminovou si mohla trúfať na výraznejšie umiestenie. Na ZOH v Soči skončila štvrtá, síce pôvodne šiesta, no veľmi rýchlo diskvalifikovali po dopingu Sachenbacherovej Nemecko, s odstupom času sa spochybnilo Rusko, a tak sa posunula o dve priečky vpred. Tohto roku ju povzbudil najmä výsledok na Svetovom pohári v Östersunde so štvrtou priečkou. Cesta k úspechu viedla cez dvojicu P. Fialková - Kuzminová, ktoré mali byť v kontaktne s najlepšími, a potom záležalo na Kazárovi a Otčenášovi, aby úsilie doviedli do želaného konca.Za najväčších favoritov sa v mínusovej teplote dva stupne medzi 20 tímami považovali obhajcovia zlata Nórsko, vlani na MS v Hochfilzene sa presadilo s titulom Nemecko. Na strelnici pod umelým osvetlením fúkalo večer typickým, aj keď o niečo slabším spôsobom. Pre Slovensko sa začal mix nečakane katastrofálne. P. Fialková (4+3, 1+3) len raz trafila terč a nepomohli jej ani tri dobíjania. Dostavil sa pocit bezradnosti, štyri trestné okruhy a v podstate so stratou 2:19,1 na poslednej 20. priečke sa zmarila sebemenšia nádej na cennejšie umiestenie. Fialková navyše absolvovala iba tri trestné okruhy, za čo slovenská štafeta inkasovala dvojminútovú penalizáciu. Okrem nej ani jedna súperka nemusela na trestný okruh, najlepšie odstrieľali Talianky s Vittozziovou. Tesný náskok si udržala aj po streľbe stojmo, naopak s dvoma trestnými okruhmi sa musela zmieriť Švédka Brorssonová. Pohár horkosti vypila P. Fialková aj v 'stojke' s ďalším trestným okruhom (strata 5:33,3) a už hrozilo, že Slovensko po strate okruhu stiahnu rozhodcovia z trate.uviedla Fialková.Na druhý úsek vyštartovala prvá Talianka Wiererová pred Nemkou Dahlmeierovou (+2,2) a Francúzkou Bescondovou, Kuzminová 20-ta (+5:49,8). Na trojičke najlepších sa veľa nezmenilo, ani na poslednom mieste Slovenska, keď aj Kuzminová (0+3, 0+1) sa na 'ležke' s tromi dobíjaniami dosť potrápila. Streľba stojmo skomplikovala boj o medailu Nórsku s trestným okruhom pre Eckhoffovú a nechala vyniknúť Dahlmeierovú, na odovzdávke už s náskokom 29,9 s pred Talianskom a 32,6 pred Bieloruskom. Do druhej mužskej časti pretekov už nevybehli so stratou okruhu Slováci, naposledy ich uvádzali na medzičase po štvrtej streľbe, keď Kuzminovej strata bola už 6:33,6 min.povedala Kuzminová.Po treťom úseku zásluhou Lessera zostal náskok Nemcov na čele 32,6 pred Talianskom, komplikácia však nastala po dvoch dobíjaniach Peiffera v záverečnom úseku na streľbe ležmo. Francúz M. Fourcade sa k nemu priblížil na 6,1 sekundy, v záverečnej streľbe stojmo mierili na terče paralelne, v súboji nervov zlyhal s trestným okruhom Peiffer a M. Fourcade si mohol užívať na čele náskok 34,3 sekundy pred Nórom Svendsenom, 49,9 pred Talianom Windischom, 50,3 pred Peifferom a poradie sa nezmenilo ani vo finiši. Francúz M. Fourcade sa po dvoch zlatých radoval so zástavou v ruke už z tretieho zlata v Pjongčangu, v kariére piateho.Do cieľa dobehlo 18 štafiet, so stratou jedného bežeckého okruhu skončila predčasne okrem Slovenska aj Litva.