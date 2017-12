Bibliu približujú nepočujúcim v slovenskom posunkovom jazyku

Biblia, to nie je len hrubá čierna kniha odložená kdesi na poličke. Jej posolstvo je stále aktuálne, živé.

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) – Biblia, to nie je len hrubá čierna kniha odložená kdesi na poličke. Jej posolstvo je stále aktuálne, živé, a my hľadáme rôzne formy, ako ho priblížiť ľuďom v súčasnosti. Tvrdí to Pavol Krasnocvetov, riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS) v Banskej Bystrici.



Spoločnosť oslovila začiatkom tohto roka viaceré kresťanské organizácie, aby jej pomohli priblížiť Bibliu nepočujúcim. Hoci väčšina z nich dokáže čítať, ich materinskou rečou je predsa len slovenský posunkový jazyk. Posolstvu o Bohu preto dokážu porozumieť oveľa hlbšie pomocou posunkov než prostredníctvom písaného textu.



Ako TASR informovala Katka Bošková, projektová manažérka, SBS v uplynulých dňoch zverejnila na svojej web stránke prvé videonahrávky s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka. Na ňom pracovali šiesti nepočujúci, ktorým pomáhali teológovia, tlmočníčka a režisérka. Ďalšie nahrávky majú byť hotové začiatkom budúceho roka.



Podľa Boškovej je proces prekladu časovo náročný. Pracovný tím, zložený z nepočujúcich i počujúcich, sa pravidelne stretával počas celého tohto roka. Po úvodnej analýze vybranej časti z Nového zákona vybrali nepočujúci vhodné posunky a preložili celý príbeh. Tlmočníčka ho spätne preložila opäť do slovenčiny, aby počujúci teológovia mohli skontrolovať presnosť prekladu. Pracovné nahrávky potom pripomienkovali komunity nepočujúcich. Záverečnú podobu získali videonahrávky v televíznom štúdiu LUX Communication. V roku 2018 chcú začať s prekladom dlhších a náročnejších biblických pasáží.



"Spolu s bratom Félixom a ostatnými františkánmi, ktorí sa venujú pastorácii nepočujúcich na Slovensku, sa veľmi tešíme, že sme sa mohli zapojiť do prekladu Biblie do slovenského posunkového jazyka. Pevne veríme, že tento projekt bude pokračovať aj v budúcnosti a prosíme Boha v modlitbách o pomoc," uviedol brat Silvester z Kresťanského centra nepočujúcich v Bratislave.



Videonahrávky s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka možno nájsť na www.nepocujuci.biblia.sk.