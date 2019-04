Biely dom oznámil dátum rokovania Trumpa s Pellegrinim

Pellegrini minulý týždeň vyhlásil, že Slovensko ako členský štát NATO zvýši výdavky na obranu na dve percentá hrubého domáceho produktu do roku 2022, teda o dva roky skôr, než sa plánovalo.

Washington/Bratislava 27. apríla (TASR) - Prezident USA Donald Trump bude 3. mája vo Washingtone diskutovať so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim o bezpečnostnej spolupráci a ďalších záležitostiach, oznámil v piatok Biely dom. V sobotu ho citovala tlačová agentúra Reuters.



Informáciu o stretnutí poskytla slovenským médiám hovorkyňa premiéra Pellegriniho Patrícia Macíková v stredu 24. apríla.



V ozname Bieleho domu sa uvádza, že na stretnutí budú obaja lídri debatovať o "nedávnych pozitívnych posunoch v dvojstrannej spolupráci v oblasti bezpečnosti, ako aj o spoločných obavách z kybernetických hrozieb a o dôležitosti energetickej bezpečnosti".



Pellegrini minulý týždeň vyhlásil, že Slovensko ako členský štát Severoatlantickej aliancie (NATO) zvýši výdavky na obranu na dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2022, teda o dva roky skôr, než sa plánovalo.



Trump vyvíja tlak na ostatné členské krajiny NATO, aby zvýšili svoje výdavky na obranu nad úroveň dvoch percent, ktorú stanovila vojenská aliancia vedená Spojenými štátmi, pripomenula agentúra Reuters.



Hovorkyňa premiéra Pellegriniho Macíková už v stredu uviedla, že premiér Pellegrini (Smer-SD) absolvuje v priebehu budúceho týždňa návštevu USA, počas ktorej ho v piatok 3. mája prijme v Bielom dome americký prezident Trump.



"Partneri posúdia celé spektrum otázok s dôrazom na ekonomickú a obrannú spoluprácu. Spojené štáty sú pre slovenských exportérov desiatym najdôležitejším trhom. Americké spoločnosti patria medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku a zamestnávajú 23.000 pracovníkov. Slovenské inovačné a technologické firmy začínajú úspešne expandovať v USA," konštatovala vtedy Macíková.



Dodala, že v rámci obrannej spolupráce sa počas rokovania americký prezident a slovenský premiér dotknú i modernizácie Ozbrojených síl SR a venovať by sa mali aj zvyšovaniu obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v NATO.