SPOLU chce byť už na budúci rok súčasťou rodiny európskych ľudovcov

Helsinki 8. septembra (TASR) - Dvojdňový zjazd Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Helsinkách bol príležitosťou pre rozhovory o budúcnosti strany a výber volebného lídra pre voľby do Európskeho parlamentu (EP), ale aj potvrdením rozširovania členskej základne. K pozorovateľom na zjazde ľudovcov patril aj Vladimír Bilčík zo strany SPOLU - občianska demokracia, ktorá sa uchádza o členstvo v EPP.



Delegáti EPP v stredu na zjazde potvrdili štatút pozorovateľa pre bieloruskú stranu Hnutie za slobodu a súhlasili s partnerstvom s dvoma marockými pravicovými politickými subjektmi. Vladimír Bilčík, člen predsedníctva SPOLU - občianska demokracia a expert na európsku a zahraničnú politiku v rozhovore pre TASR v tejto súvislosti vyjadril nádej, že na budúcom zjazde strana už bude vystupovať ako právoplatný člen európskych ľudovcov.



Zjazd EPP sa koná raz za dva a pol roka, viackrát do roka však zasadá Politické združenie EPP, ktoré posudzuje aj žiadosti o členstvo podávané novými politickými subjektmi.



"Dnes sme tu ako pozorovatelia. Verím však, že už na budúcom kongrese sa SPOLU - občianska demokracia zúčastní ako riadny člen," uviedol Bilčík. Dodal, že kým sa tento cieľ stane skutočnosťou, strana získa svoje prvé volebné skúsenosti, najskôr v novembrových komunálnych voľbách na Slovensku a potom aj počas kampane pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia koncom mája.



"Prvá skúsenosť budú komunálne voľby, druhá veľká kampaň, na ktorú sa už intenzívne pripravujeme, sú európske voľby. Máme ambíciu uspieť, prekročiť päťpercentný prah a získať minimálne jeden mandát do Európskeho parlamentu," vysvetlil Bilčík. A vyjadril nádej, že k tomuto cieľu strane dopomôže aj spolupráca s EPP. Dodal, že zjazd v Helsinkách využil aj pracovne ako vhodný moment na nadväzovanie nových kontaktov.



"Sľubujem si od snemu jasné posolstvá o budúcnosti tejto strany. Pre nás je dôležité, aby Európska ľudová strana stála na jasných hodnotách, na ktorých stojí už niekoľko desaťročí. SPOLU - občianska demokracia sa hlási k európskej identite, hlásime sa k stredopravej orientácii, aj preto sa uchádzame o členstvo práve v EPP," uviedol.



Podľa jeho slov ostatní slovenskí členovia rodiny EPP by nemali klásť žiadne prekážky pre podporu ich členstva, až na to príde vhodná chvíľa. Po zániku SDKÚ má Slovensko už len troch členov v rodine európskych ľudovcov - KDH, Most-Híd a SMK.



"V súlade s platnými pravidlami EPP pre prijímanie nových strán ostatné domáce strany, ktoré sú súčasťou rodiny, nemôžu vetovať náš vstup. Čiže ja tam vidím ten politický priestor," opísal situáciu Bilčík. Zdôraznil, že strana pestuje kontakty a komunikuje so všetkými troma slovenskými členmi EPP, rovnako ako aj so slovenskými europoslancami z tejto frakcie, ktorí im aktívne pomáhajú.



Ivan Štefanec (KDH), ktorý je šéfom slovenskej delegácie EPP v europarlamente, pre TASR potvrdil, že SPOLU - občianska demokracia má dvere do Európskej ľudovej strany otvorené, platí však povinnosť dokázať svoju životaschopnosť aj v parlamentných voľbách na Slovensku. "Podporujeme ich aktivity smerom k EPP, viackrát sa zástupcovia strany stretli s nami aj s najvyšším vedením ľudovcov. Platí, že hľadáme cesty bližšie k sebe," dodal Štefanec.



