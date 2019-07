Bilčík: Verím, že Spolu-OD bude plným členom EPP v europarlamente

Europoslanec Vladimír Bilčík, ktorý sa zúčastnil v Štrasburgu na prvom plenárnom zasadnutí zákonodarného zboru EÚ, v rozhovore pre TASR uviedol, že všetko je na správnej ceste.

Štrasburg 4. júla (TASR) - Strana SPOLU-občianska demokracia verí, že už v septembri sa jej podarí získať plnohodnotné členstvo v Európskej ľudovej strane (EPP), ktorej farby dvaja noví slovenskí europoslanci - Vladimír Bilčík a Michal Wiezik - od 2. júla zastupujú aj v Európskom parlamente (EP).



Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu-OD), ktorý sa zúčastnil v Štrasburgu na prvom plenárnom zasadnutí zákonodarného zboru EÚ, v rozhovore pre TASR uviedol, že "všetko je na správnej ceste".



Vysvetlil, že minulý týždeň na Slovensko zavítali predstavitelia vedenia Európskej ľudovej strany, v rámci takzvanej zisťovacej misie, aby sa presvedčili o potenciáli Spolu-OD, relatívne novej strany na slovenskej politickej scéne, ktorá chce byť aj súčasťou najväčšej celoeurópskej politickej rodiny.



"Verím, že už v prvej polovici septembra budeme môcť priniesť dobré správy. Naša žiadosť o členstvo v Európskej ľudovej strane je už vo finálnej fáze. Mala by sa posudzovať v septembri. Veríme, že sa dostaneme tam, kde sa usilujeme dostať, a že ako plnoprávni členovia EPP budeme v Európskom parlamente fungovať už od jesene," opísal situáciu Bilčík. A už ako plnohodnotný člen by sa Spolu-OD chcela zúčastniť aj na pripravovanom novembrovom sneme EPP v Záhrebe, kde možno dôjde k výmene na poste predsedu. Súčasným šéfom EPP je Joseph Daul z Francúzska.



Aj Ivan Štefanec (KDH), ktorý je šéfom päťčlennej slovenskej EPP v europarlamente, upozornil na význam a dôležitosť septembrového politického grémia tejto strany, ktoré sa uskutoční v Bruseli v dňoch 9. až 10. septembra. Štefanec potvrdil, že aj on zo svojej pozície v europarlamente, aj strana KDH, ktorá je v EPP od roku 2002, už teraz pomáha a naďalej bude vyvíjať potrebnú činnosť, aby pomohla Spolu-OD stať sa v poradí štvrtou slovenskou politickou formáciou v EPP.



V Európskej ľudovej strane sú v súčasnosti tri slovenské politické subjekty. Okrem KDH sa k európskym ľudovcom hlási od roku 2000 aj Strana maďarskej koalície (SMK) a od roku 2013 aj Most-Híd. Všetky tri uvedené subjekty majú v politickom grémiu EPP po jednom delegátovi. SMK a Most-Híd v súčasnom volebnom období nemajú svojich zástupcov v europarlamente.



Spravodajca TASR Jaromír Novak