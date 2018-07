Biskupi: Najvhodnejšie prostredie pre deti je manželstvo muža a ženy

Podľa Konferencia biskupov Slovenska súdny dvor EÚ v Luxemburgu vo svojom rozsudku Coman prispel k právnemu aj spoločenskému zmätku, keď skonštatoval, že pojem manžel je genderovo neutrálny.

Nitra/Bratislava 4. júla (TASR) – Manželstvo jedného muža a jednej ženy bude vždy najvhodnejším prostredím pre výchovu detí. Predkladanie iných foriem spolužitia ako rovnocenných alternatív je pomýlené a falošné. Nepodporuje sa tým spravodlivosť, ale neporiadok. Uviedli to biskupi Slovenska vo svojom stanovisku ku kauze Coman, ktoré prezentovali v stredu v Nitre v rámci zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



"Súdny dvor EÚ v Luxemburgu vo svojom rozsudku Coman prispel k právnemu aj spoločenskému zmätku, keď skonštatoval, že pojem manžel je genderovo neutrálny. Podľa súdu sa daný pojem vzťahuje aj na osoby rovnakého pohlavia a členské štáty EÚ im majú povinnosť umožňovať pobyt na svojom území na základe tzv. homosexuálneho manželstva," uviedli biskupi. Pripomenuli, že doteraz zákony garantovali výhody ekonomického charakteru len prirodzenému manželstvu muža a ženy ako základnej bunke spoločnosti. "Štát tým dával najavo, že manželstvo má osobitné postavenie, pretože z neho vyrastajú nové generácie a investícia do rodiny je najlepšou investíciou do budúcnosti krajiny," píše sa v stanovisku.



Podľa biskupov Slovenska uznanie homosexuálnych zväzkov za rovnocenné manželstvo muža a ženy spôsobuje, že môžu prijímať výhody aj bez vkladov a práva bez povinností. "Tak sa vytvára priestor pre ďalšie prejavy svojvôle a nespravodlivosti, napríklad obchodovanie s deťmi v rámci asistovanej reprodukcie a náhradného materstva," konštatujú biskupi. Zároveň uviedli, že sa obrátia na vládu SR, aby iniciovala zmenu právnych predpisov EÚ tak, aby štáty neboli povinné uznávať za manželstvo vzťahy osôb rovnakého pohlavia.



Biskupi sa počas zasadnutia venovali aj Národnému stretnutiu mládeže P18, ktoré sa uskutoční koncom júla v Prešove ako príprava na Svetové dni mládeže v Paname v roku 2019. Odzneli aj informácie ohľadom prípravy slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré bude 1. septembra v Košiciach. Biskupi tiež odobrili prípravu projektu vzdelávania nemocničných kaplánov a vyjadrili podporu pre pôsobenie nemocničných kaplánov v zdravotníckych zariadeniach. Generálny sekretariát KBS informoval o výsledkoch celoslovenskej zbierky pre prenasledovaných kresťanov. Biskupstvá, okrem individuálnych darcov, vyzbierali 542.000 eur. Výnos zbierky bude použitý pre kresťanov v Sýrii, Iraku a Jordánsku, ale aj v Južnom Sudáne.